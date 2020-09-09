Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
Смотрите также
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным
Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео
Двух членов КС оппозиции Белоруссии задержали на Украине
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране
Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Белорусских оппозиционеров лишают свободы передвижения по стране
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
В сети появился первый трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Украина заочно арестовала 65 самолетов нескольких российских авиакомпаний за то, что они совершали полеты в Крым без разрешения Киева. Ходатайствовал за эту меру отдел Генеральной прокуратуры Украины, который называется "Прокуратура Автономной Республики Крым" и расположен в Киеве.В источнике
С чего всё началось
Украинский суд «наложил арест» на 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные рейсы в Крым, сообщает
пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, в своем Telegram-канале.
Подробнее о событии