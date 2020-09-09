Украина заочно арестовала 65 самолетов нескольких российских авиакомпаний за то, что они совершали полеты в Крым без разрешения Киева. Ходатайствовал за эту меру отдел Генеральной прокуратуры Украины, который называется "Прокуратура Автономной Республики Крым" и расположен в Киеве.

С чего всё началось Украинский суд «наложил арест» на 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные рейсы в Крым, сообщает пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, в своем Telegram-канале. Ведомости вчера в 10:59