Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым

Украина заочно арестовала 65 самолетов нескольких российских авиакомпаний за то, что они совершали полеты в Крым без разрешения Киева. Ходатайствовал за эту меру отдел Генеральной прокуратуры Украины, который называется "Прокуратура Автономной Республики Крым" и расположен в Киеве.В источнике
С чего всё началось
Украинский суд «наложил арест» на 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные рейсы в Крым, сообщает
 пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, в своем Telegram-канале.
Ведомостивчера в 10:59
Подробнее о событии
Царьград

Арест 65 самолётов - это месть: Украина «назвала» цену за сдачу «своих» 33 богатырей

Царьград18:15
РИА Новости Крым

На Украине «арестовали» 65 российских самолетов за полеты в Крым

РИА Новости Крымвчера в 05:41
Крым 24

65 самолётов за полёты в Крым «арестовали» на Украине

Крым 24вчера в 09:33
ТАСС

Суд на Украине постановил арестовать 65 российских самолетов за полеты в Крым

ТАССвчера в 08:57
РИА Новости

Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов из-за полетов в Крым

РИА Новостивчера в 07:31
Вести Крым

За полеты в Крым: на Украине «арестовали» 65 российских самолетов

Вести Крымвчера в 07:10
КП - Крым

«Удобная часть пропаганды»: Эксперт объяснил решение Киева «арестовать» самолеты РФ за полеты в Крым

КП - Крымвчера в 11:11

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
274

Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новостивчера в 13:48
4

Сбербанк и Mail.ru Group займутся готовкой

Партнеры получат контроль в сервисе "Кухня на районе" Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group "О2О холдинг" получит 84,7% в сервисе экспресс-доставки еды "Кухня на районе", основанном выходцами из Рокетбанка.
Коммерсантъвчера в 08:35
6

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новостивчера в 17:10
1,5K

«Ростех» попросил бюджет на развитие электроники и софта

"Ростех" подготовил и направил в совет по направлению "Переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям" стратегии научно-технологического развития при Российской академии наук предложения по разработке программы по созданию интеллектуальных аппаратно-программных платформ (АПП) на основе отечественного ПО и электронных компонентов, следует из документа, имеющегося у "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:18

Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов из-за случаев коронавируса

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила прием экстренных и плановых пациентов из-за выявления случаев коронавируса в неинфекционных отделениях, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
ТАССвчера в 12:11
52

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русскомвчера в 06:49
4,4K