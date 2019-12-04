Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО

Украина сделает добровольный взнос в НАТО, чтобы получить помещение в штаб-квартире организации.
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Украина сделает взнос в НАТО для получения помещения в штаб-квартире

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Украина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО

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