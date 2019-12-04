Политика
Lenta.ruУкраина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО
Украина сделает добровольный взнос в НАТО, чтобы получить помещение в штаб-квартире организации.
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Здоровье
Дефицит медиков в Свердловской области привел к росту смертности
В Свердловской области заполнены чуть больше половины ставок онкологов Число врачей в регионе уменьшается и достигло примерно 12 тыс. специалистов.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Экономика
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.
Футбол
В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла
Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Политика
В Верховной раде перепутали текст постановления о курсе Украины в НАТО
Депутат Верховной рады и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на сайте правительства опубликовали старый текст постановления по продвижению Украины в Североатлантический альянс, пишет РИА Новости.
Политика
Путин отверг условия Киева по продолжению транзита газа
Условия, которые Киев ставит России для продолжения транзита газа, экономически неприемлемы.
Политика
Германия вышлет двух российских дипломатов
1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Политика
Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
Гаджеты
Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Общество
ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Происшествия
Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Политика
В НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу альянсу представляют действия России и международный терроризм.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Футбол
«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы
Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинения в предательстве России
Ведущий Первого канала Владимир Познер отказался отвечать на слова актера театра "Ленком" Дмитрия Певцова, который назвал его "врагом России" и призвал уехать из страны.
Политика
Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве
Три украинские партии — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — призвали украинцев принять участие в демонстрации в Киеве накануне нормандского саммита.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Здоровье
Названы причины, почему бананы необходимо есть ежедневно
Политика
Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе
В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
Авто
Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома
Опубликованы оценки для новой Skoda Octavia: четвертое поколение бестселлера Skoda достигло максимальной безопасности, получив пять звезд по результатам независимой европейской программе оценки новых автомобилей (Euro NCAP).
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.