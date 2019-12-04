Политика

ИзвестияИзвестияУкраина заплатит НАТО €850 тыс. и получит комнату в штаб-квартире

В сентябре украинский вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Европейской правде», что Евросоюз и НАТО не готовы принять Украину в свои ряды, а стране нужно работать над тем, чтобы эта готовность появилась.
Читать в источнике
Комментировать11
Алексей Гончаренко
Украина осуществит добровольный взнос в НАТО 850 тысяч евро, что позволит ей получить помещение в штаб-квартире НАТО.
— Алексей Гончаренко, украинский политикREGNUM 10:02

Подробнее о событии

Украина сделает взнос в НАТО для получения помещения в штаб-квартире

РИА Новости05:20

Украина заплатит НАТО €850 тыс. и получит комнату в штаб-квартире

Известия09:38

Украина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО

Lenta.ru08:22

Украина заплатит более 60 млн рублей за комнату в штаб-квартире НАТО

РЕН ТВ08:38

Украина заплатит €850 тыс. за помещение в штаб-квартире НАТО

Rambler News Service09:19

Украина получит помещение в штаб-квартире НАТО, заплатив 850 тысяч евро

Московский Комсомолец10:31

Почти член за €850 тыс. Украина купит комнатку в штаб-квартире НАТО

REGNUM10:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 10:01
Общество

Перепады температуры в 25 градусов ожидаются в России в декабре

Вильфанд подчеркнул, что в центре Красноярского края норма температуры будет превышена на 12-14 градусов.
Политика Сегодня 01:45
Политика

Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:36
Происшествия

Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Тульские новости 02:15
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Армия и оружие

Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Накануне The New York Times написала, что в августе российский истребитель атаковал на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц.
Эхо Москвы 02 декабря в 17:06
Армия и оружие

КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны

"КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и перемирие может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), которое цитирует начальника Генштаба ВС КНДР Пак Хен Чхона.
Российская газета 09:28
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости 08:53
Экономика

Украина и Россия подписали 10-летний договор по транзиту нефти

Россия и Украина подписали 10-летний контракт о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины, сообщает украинская компания на своей странице в facebook.
Южный Федеральный вчера в 08:57
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Гаджеты

В России появился новый бренд бюджетных телефонов

Компанией «Новая линия» анонсирован выпуск на отечественный рынок телефонов, которые внешне похожи на самые первые сотовые телефоны, часто встречающиеся у «новых русских».
Planet Today вчера в 12:52
Политика

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Известия 08:37
Политика

Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем

Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.
Газета.Ru 09:52
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Футбол

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

Gazeta.SPb 06:02
Общество

Названо самое уродливое здание России

Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Lenta.ru 08:05
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Армия и оружие

Фото: у боевиков в Сирии появились немецкие танки Leopard 2A4

У сирийских боевиков появились немецкие танки Leopard 2. Их изображение опубликовано в соцсетях.
Российская газета 06:11
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Общество

Начался снос московского киноцентра «Соловей»

Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
Коммерсантъ 04:37
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
Москва 24 08:28
Гаджеты

Realme X2 Pro c 64-Мп камерой выходит в России

В России состоялась презентация флагманского смартфона Realme X2 Pro, дебютировавшего в Китае в октябре этого года.
MobiDevices 08:53
Авто

В России снизились цены на автомобили Ravon

С учётом предложений, минимальные цены на автомобили марки выглядят так: R2 - 586 000 рублей; R3 Nexia - 550 000 рублей; R4 - 603 000 рублей.
За рулем Кубань 06:07
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Газета.Ru вчера в 16:22
Биатлон

На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Нева Спорт вчера в 18:03
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное