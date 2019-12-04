Политика
ИзвестияУкраина заплатит НАТО €850 тыс. и получит комнату в штаб-квартире
В сентябре украинский вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Европейской правде», что Евросоюз и НАТО не готовы принять Украину в свои ряды, а стране нужно работать над тем, чтобы эта готовность появилась.
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Украина осуществит добровольный взнос в НАТО 850 тысяч евро, что позволит ей получить помещение в штаб-квартире НАТО.
— Алексей Гончаренко, украинский политикREGNUM 10:02
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