Украина осуществит добровольный взнос в НАТО 850 тысяч евро, что позволит ей получить помещение в штаб-квартире НАТО.

В сентябре украинский вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Европейской правде», что Евросоюз и НАТО не готовы принять Украину в свои ряды, а стране нужно работать над тем, чтобы эта готовность появилась.

Украина заплатит НАТО €850 тыс. и получит комнату в штаб-квартире

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