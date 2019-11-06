Политика
Московский КомсомолецУкраина запретила ввоз устаревших вагонов из России
Правительство Украины запретило ввоз устаревшего подвижного состава из России. Об этом написал в своем Facebook министр инфраструктуры страны Владислав Криклий. По его словам, в мае 2019 года было решено ввести запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из соседнего государства.
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Ввоз на Украину б/у вагонов из РФ вырос в 4 раза после решения Киева об отсрочке эмбарго
Интерфаксвчера в 11:13
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Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 18:43
Технологии
Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал 14:32
Политика
В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что мнение Владимира Путина в вопросе переговоров с правительством Украины о транзите газа изменениям не подверглось.
News-24.ru 09:51
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
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Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого
Полузащитник Кейсуке Хонда стал игроком «Витесса». Соглашение 33-летнего японца рассчитано до конца нынешнего сезона.
Sports.ru 09:37
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Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку. У Резо Гигинеишвили двое детей: сын и дочь, которые рождены в браке с Надеждой Михалковой.
Актуальные Новости 05:37
Здоровье
Врач назвала лучшую диету для похудения
Лучшая диетой на сегодняшний день можно назвать средиземноморскую, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 14:56
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Футбол
Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом
По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
Бомбардир.ру 07:55
Политика
Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста
Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Известия 15:48
Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 вчера в 08:58
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Общество
Режим ЧС ввели в Новгородской области из-за подтоплений после дождей
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Новгородской области из-за последствий сильных дождей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Народные новости 09:39
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51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Происшествия
Тревога на борту самолета в амстердамском аэропорту сработала случайно
Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама "Схипхол" сработала случайно, сообщает авиакомпания Air Europa.
РИА Новости 15:05
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Хоккей
Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде
Российская газета 04 ноября в 23:18
Армия и оружие
В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне
Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.
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