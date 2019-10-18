Политика
Lenta.ruУкраина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала спикер ведомства Катерина Зеленко.
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Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Политика
Медведев возмутился политикой США в Европе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Европа устала от желания США доминировать во всем мире.
Lenta.ru 19:59
Футбол
Месси: свою карьеру завершу в «Барселоне»
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет с руководящей должностью в клубе по завершению карьеры футболиста.
Чемпионат 18:36
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Военное дело 07:58
Авто
Bentley запустила производство нового Flying Spur
Компания Bentley начала производства нового Flying Spur – роскошного седана класса Gran Turismo.
Автостат 06:04
Авто
BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe
Первый в мире BMW 2-Series Gran Coupe привносит концепцию четырехдверного купе в сегменте компактных автомобилей премиум-класса, которая уже пользуется успехом в автомобилях более высокого класса.
Тарантас Ньюс 16 октября в 01:10
Авто
Обновленная Toyota C-HR получила версию GR Sport
Напомним, в октября рестайлинговый кроссовер Toyota C-HR дебютировал в Европе, теперь же производитель представил рестайлинговую модель для Японии.
Тарантас Ньюс 04:10
Футбол
Южная Корея пожаловалась на КНДР после отборочного матча ЧМ-2022
Южнокорейская футбольная ассоциация (KFA) осталась недовольна организацией северокорейской стороной отборочного матча ЧМ-2022, который проходил в Пхеньяне.
Sport24.ru 06:09
Шоу-бизнес
Таисия Повалий отменила концерт в Киеве после скандала с Крымом
Певица Таисия Повалий отменила запланированный на декабрь концерт в Киеве.
РИА Новости 11:34
Наука
Создана простая методика измерения гидрофобности наночастиц
В своей работе ученые показали возможность применения этого метода при определении свободной энергии поверхности различных микро-и наночастиц, таких как углеродные нанотрубки, частицы графена и полистирола.
Индикатор 07:51
Авто
Рассекречен обновленный кроссовер Buick Envision
Daily-Motor.Ru 04:42
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.
Известия 13:14
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° 14:33
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Культуромания вчера в 16:16
Футбол
Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.
Чемпионат 05:11
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru вчера в 14:32
Политика
Прокуратура США заинтересовалась бывшей компанией Дерипаски
Terra Services связана с тремя компаниями, которые владеют недвижимостью во Франции, ранее они принадлежали Дерипаске, сообщает РБК.
Ведомости 09:25
Единоборства
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик встречаются в объединительном бою
Коммерсантъ вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Сергей Губанов предпочел семье карьеру
Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru вчера в 07:01
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru вчера в 15:38
Политика
МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов
В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
РБК вчера в 04:19
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru вчера в 14:42
Космос
Шокирующее заявление: «бог хаоса» Апофис врежется в Землю (Express, Великобритания) (Daily Express)
Майкл Хорн (Michael Horn), называющий себя ученым-исследователем, отверг результаты расчетов НАСА, согласно которым астероид Апофис пролетит на расстоянии 30 578 километров от поверхности Земли.
ИноСМИ 16 октября в 06:04
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 04:18
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45