Политика
Lenta.ruУкраина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу
17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства. На этот раз в зону конфликта были доставлены продуктовые наборы для детей, в составе которых молочные смеси и детские консервы.
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Фигурное катание
Самодурова выиграла короткую программу на турнире Ice Star в Минске
RT на русском 13:25
Армия и оружие
Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
REGNUM 12:22
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Политика
Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
Коммерсантъ 14:00
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
Политика
В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине
США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.
Газета.Ru 05:06
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости 01:47
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Происшествия
В Пятигорске произошел крупный пожар
В Пятигорске произошел крупный пожар в нежилом строении.
Это Кавказ 12:37
Общество
Диетолог назвала норму потребления яиц
Последние 10 лет в России потребление яиц в среднем росло на 1% в год, сейчас каждый житель страны съедает в среднем 280 штук данного продукта ежегодно при региональной норме в 260 штук.
REGNUM 07:00
Футбол
Сульшер не видит проблем во встрече Погба с Зиданом
Спорт-Экспресс 08:33
Общество
Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев
Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
Газета.Ru 11:47
Политика
Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 17 октября, объявил о достижении нового соглашения по Brexit с Брюсселем.
Пятый канал вчера в 19:38
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
МонаВиста 11:23
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 5,4%
Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% и составила 1,393 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 02:05
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан вчера в 01:21
Здоровье
Скворцова назвала долю отечественного оборудования в больницах РФ
Доля отечественного медицинского оборудования в российских больницах превышает 88%.
REGNUM 05:11
Кино
32 мультфильма претендуют на премию «Оскар»
Приводим полный список претендующих на премию «Оскар» мультфильмов.
Кинобизнес сегодня 16 октября в 18:47
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
Российская газета 14:25
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Политика
СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Текст показало украинское СМИ "Новое время".
Газета.Ru 12:59
Политика
США вводят пошлины в отношении более 150 европейских товаров
Ранее Вашингтон объявил, что с 18 октября введет ряд пошлин, в том числе 10-процентную пошлину на поставки самолетов из ЕС, а также 25-процентную пошлину для некоторых промышленных и сельскохозяйственных товаров.
Финмаркет 04:38