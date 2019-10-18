Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства. На этот раз в зону конфликта были доставлены продуктовые наборы для детей, в составе которых молочные смеси и детские консервы.
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В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

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Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

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В Пятигорске произошел крупный пожар в нежилом строении.
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Приводим полный список претендующих на премию «Оскар» мультфильмов.
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