17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства. На этот раз в зону конфликта были доставлены продуктовые наборы для детей, в составе которых молочные смеси и детские консервы.

Армия и оружие Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.

Энергетика «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Экономика «Российский учебник» продали за 6 млрд рублей Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.

Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

Политика Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.

Политика Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.

Общество Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.

Политика В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.

Происшествия В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Политика Горбачев рассказал о своем обращении к Путину Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.

Происшествия В Пятигорске произошел крупный пожар В Пятигорске произошел крупный пожар в нежилом строении.

Общество Диетолог назвала норму потребления яиц Последние 10 лет в России потребление яиц в среднем росло на 1% в год, сейчас каждый житель страны съедает в среднем 280 штук данного продукта ежегодно при региональной норме в 260 штук.

Общество Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Политика Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 17 октября, объявил о достижении нового соглашения по Brexit с Брюсселем.

Музыка Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Наука Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.

Экономика Чистая прибыль «Северстали» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 5,4% Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% и составила 1,393 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Здоровье Травматологи Челябинска уволились из больницы Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.

Здоровье Скворцова назвала долю отечественного оборудования в больницах РФ Доля отечественного медицинского оборудования в российских больницах превышает 88%.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.