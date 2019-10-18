Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала спикер ведомства Катерина Зеленко.
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