Политика
РБКУкраина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Данный проект подразумевает перевозку пассажиров по Украине.
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Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Футбол
Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.
RT на русском 16:55
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Футбол
«Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу»
В матче 11-го тура команда Олега Кононова проиграла на своем поле "Оренбургу" - 1:2.
Российская газета 11:34
Политика
Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель
Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru 15:15
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Политика
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу
Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
iReactor 16:27
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Армия и оружие
Российская армия получает новые танки Т-90М
Модернизированные танки Т-90М уже поступают в российские вооруженные силы, заявил главком Сухопутных войск России Олег Салюков.
РИА Новости 17:05
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46
Наука
После возвращения из космоса мыши могут размножаться
На протяжении длительного периода времени ученые считали, что длительное пребывание в космосе может негативно отразиться на способность мышей размножаться.
Goroday.ru вчера в 08:37
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса
Известия 27 сентября в 09:27
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 27 сентября в 09:03
Футбол
«Текстильщик» проиграл «Нижнему Новгороду»
В очередном туре Первенства России по футболу среди команд ФНЛ «Текстильщик» встречался с «Нижним Новгородом».
IvanovoNews 11:39
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 14:58
Политика
Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг
Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активисту из Швеции Грету Тунберг.
РБК 16:08
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Автоспорт
В Ferrari прокомментировали сход Феттеля
Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru 14:45
Наука
Турецкий учёный угодил в тюрьму за исследование о раке
Турецкий ученый получил 15 месяцев тюрьмы за раскрытие государственной тайны.
Neva.Today 15:36
Здоровье
В куркуме нашли ядовитый свинец
Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.
UfacityNews.ru 26 сентября в 04:05
Здоровье
Медики назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости
Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.
Вечерняя Москва 27 сентября в 04:50
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Общество
В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах
Подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
РБК вчера в 08:12
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в дагестанском Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 17:13
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира
Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru 14:19