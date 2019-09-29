Политика

РБКРБКУкраина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Данный проект подразумевает перевозку пассажиров по Украине.
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Украинский министр опроверг свои слова об открытии перевозок в Крым

Взгляд.ру07:13

В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом

URA.Ru09:54

Украина запустит транспорт на границе с Крымом

RT на русском06:29

В Киеве опровергли информацию о возобновлении пассажирских перевозок в Крым

КП - Крым10:11

Украина планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом

РИА Новости05:54

Киев намерен возобновить пассажирские перевозки в Крым

ТАСС05:12

Украина восстановит пассажирское сообщение с Крымом

РЕН ТВ04:02
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Политика

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Футбол

Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.
RT на русском 16:55
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Футбол

«Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу»

В матче 11-го тура команда Олега Кононова проиграла на своем поле "Оренбургу" - 1:2.
Российская газета 11:34
Политика

Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель

Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru 15:15
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM 09:19
Армия и оружие

Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Политика

Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу

Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
iReactor 16:27
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Армия и оружие

Российская армия получает новые танки Т-90М

Модернизированные танки Т-90М уже поступают в российские вооруженные силы, заявил главком Сухопутных войск России Олег Салюков.
РИА Новости 17:05
Происшествия

Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46
Происшествия

СК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе

REGNUM 14:06
Наука

После возвращения из космоса мыши могут размножаться

На протяжении длительного периода времени ученые считали, что длительное пребывание в космосе может негативно отразиться на способность мышей размножаться.
Goroday.ru вчера в 08:37
Общество

Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса

Известия 27 сентября в 09:27
Армия и оружие

Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников

Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 27 сентября в 09:03
Футбол

«Текстильщик» проиграл «Нижнему Новгороду»

В очередном туре Первенства России по футболу среди команд ФНЛ «Текстильщик» встречался с «Нижним Новгородом».
IvanovoNews 11:39
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 14:58
Политика

Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг

Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активисту из Швеции Грету Тунберг.
РБК 16:08
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Автоспорт

В Ferrari прокомментировали сход Феттеля

Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru 14:45
Наука

Турецкий учёный угодил в тюрьму за исследование о раке

Турецкий ученый получил 15 месяцев тюрьмы за раскрытие государственной тайны.
Neva.Today 15:36
Здоровье

В куркуме нашли ядовитый свинец

Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.
UfacityNews.ru 26 сентября в 04:05
Здоровье

Медики назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости

Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.
Вечерняя Москва 27 сентября в 04:50
Общество

Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Общество

В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах

Подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
РБК вчера в 08:12
Политика

Семья Жака Ширака не захотела видеть Ле Пен на церемонии прощания

РИА Новости 14:24
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в дагестанском Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 17:13
Единоборства

Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением

28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Волейбол

Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира

Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru 14:19
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