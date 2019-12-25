Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина заработает на «Газпроме»

Исходя из слов главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем и компания будет ежегодно платить $3 млрд. Эта сумма будет примерно поровну поделена между оператором украинской системы и «Нафтогазом».
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Украина заработает на «Газпроме»

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Является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия учреждена Указом Президента Украины № 715/2014 от 10 сентября 2014 года. Данная комиссия была создана на замену ликвидированным в августе 2014 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг . Комиссия является органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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