Политика
Газета.RuУкраина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Экономика
Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом
Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
REGNUM вчера в 04:47
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе.
Культуромания вчера в 10:31
Политика
Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни
После вступления в силу поправок в Конституцию требования к эффективности социальной и экономической политики государства вырастут, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.
Российская газета 11:11
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от денег историка Олега Соколова
8 ноября прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко.
Говорит Москва вчера в 09:29
Футбол
Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом»
RT на русском 12:08
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей
Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Культура
Передал эстафету: Джон Уоррен больше не будет вести программу «Поедем, поедим!» на НТВ
Tricolor TV Magazine 09:51
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
Экономика
Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Главное
Сегодня президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации.
Znak.com 11:03
Общество
Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса
Интерфакс 10:23
Наука
В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира
Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com 21 июня в 11:48
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике
RT на русском 11:49
Футбол
Сергей Семак: Игра с ЦСКА давно закончилась. Готовимся к следующему матчу
Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал, как его подопечные готовятся к матчу 24-го тура РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 10:29
Экономика
Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Киберспорт
Bloodstained: Curse of the Moon внезапно получит сиквел
Игромания.ру 11:45
Шоу-бизнес
51-летняя жена Газманова похвалилась фигурой в нижнем белье
Супруга звезды российской эстрады Олега Газманова, 51-летняя Марина Газманова, порадовала подписчиков новым постом.
WomanHit.ru 07:58
Экономика
В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок
Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
Дума ТВ 10:22
Армия и оружие
Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Военное дело 21 июня в 05:38
Политика
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт президента республики.
РИА Новости 11:34
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома
Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
Вокруг ТВ вчера в 08:19
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32