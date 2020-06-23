Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

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