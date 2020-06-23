с чего всё началось

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Энергетика В Белоруссии рассказали о закупках российской нефти в июле «В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти», — приводит РИА Новости его слова.

Игры 8 игр, которые понравятся фанатам третьего «Ведьмака» Пост заряжен на лечение игровой импотенции. «Witcher III: Wild Hunt» вышел в 2015 году, и игра по-прежнему популярна.

Происшествия Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,9K

Политика Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. 86

Общество Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача. 116

Футбол «Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле. 6

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 300

Общество Суд отказался смягчить домашний арест Калви Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. 23

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 612

Экономика Минфин планирует вернуться к выполнению бюджетного правила к 2022 году Власти РФ в условиях распространения коронавируса значительно нарастили бюджетные расходы на поддержку экономики и граждан, это противоречит действующему бюджетному правилу, но Минфин планирует вернуться к его выполнению к 2022 году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Экономика ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. 4