Политика
Газета.RuУкраина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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с чего всё началось
«Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право», — сказал замглавы украинского МИД.RT на русском09:17
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Киев считает, что Москва должна ему 100 млн долларов в год за базирование флота в Крыму
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Авто
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Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
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В Коми речной теплоход сел на мель
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