Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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с чего всё началось
«Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право», — сказал
 замглавы украинского МИД.
RT на русском09:17

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Киев считает, что Москва должна ему 100 млн долларов в год за базирование флота в Крыму

Комсомольская правда08:40

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Газета.Ru08:30

Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России

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«Старый воин» Баранец матом объяснил, почему Россия не даст Киеву $100 млн

Царьград08:45

Киев заявил о многомиллионных долгах России перед Украиной

РИА Новости08:26

Украина считает, что Россия должна ей $100 млн в год за базирование ЧФ в Крыму

ТАСС06:27

МИД Украины: РФ ежегодно должна выплачивать деньги за размещение ЧФ в Крыму

REGNUM04:38
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Энергетика

В Белоруссии рассказали о закупках российской нефти в июле

«В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 08:55
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В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Игры

8 игр, которые понравятся фанатам третьего «Ведьмака»

Пост заряжен на лечение игровой импотенции. «Witcher III: Wild Hunt» вышел в 2015 году, и игра по-прежнему популярна.
Cyber.sports.ru вчера в 12:09
Происшествия

Палата адвокатов указала на самопиар защиты Ефремова

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защита актера Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия 09:07
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
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Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
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Общество

Конкурс по скоростному выкапыванию могил перенесли из Приморья в Омск

Соревнование по скоростному выкапыванию могил состоится в августе 2020 года в Омске в рамках форума ритуальных агентств.
Газета.Ru 01:46
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Общество

Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru вчера в 09:07
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Футбол

«Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками

Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле.
RT на русском 08:36
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Ведомости 08:46
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Гаджеты

Apple презентовала новую версию операционной системы iOS 14

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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Общество

Суд отказался смягчить домашний арест Калви

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Коммерсантъ 08:05
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Авто

Тюнеры сделали роскошный Mercedes-Benz GLE в стиле Майбаха

Немецкая мастерская Hofele Design, основанная в 1983 году, сделала роскошную версию Mercedes-Benz GLE.
Журнал Авто.ру вчера в 08:22
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Экономика

Минфин планирует вернуться к выполнению бюджетного правила к 2022 году

Власти РФ в условиях распространения коронавируса значительно нарастили бюджетные расходы на поддержку экономики и граждан, это противоречит действующему бюджетному правилу, но Минфин планирует вернуться к его выполнению к 2022 году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
ПРАЙМ 04:57
Политика

Осужденный за шпионаж Уилан отказался обжаловать приговор

Американский гражданин Пол Уилан, осужденный за шпионаж в РФ, не планирует обжаловать приговор.
Народные новости 04:27
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Политика

ВЦИОМ: Более 70% граждан поддержат поправки в Конституцию РФ

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что за внесение изменений в Основной закон проголосуют от 67% до 71% россиян.
Российская газета 07:07
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Экономика

ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
РБК 06:48
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Кино

Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»

Американский актер Хью Джекман сыграет главную роль в биографическом фильме, посвященному конструктору и автогонщику Энцо Феррари.
Культуромания 20 июня в 12:52
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Недвижимость

Цены на недвижимость в России выросли больше, чем в среднем по миру

Россия заняла 15 место с показателем годового роста цен на 7,1%, в I квартале 2019 года Россия находилась на 13 месте (+7,2%).
Интерфакс 06:51
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Здоровье

В Саратовской области исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу

Саратовская область вошла в число регионов, где проведут исследование популяционного иммунитета к коронавирусу.
Регион 64 вчера в 06:52
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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания вчера в 02:14
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Политика

Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
RT на русском 07:05
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Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400

РИА Новости 09:10
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В Коми речной теплоход сел на мель

РИА Новости 09:14
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