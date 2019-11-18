Украина накопила значительные запасы угля на складах теплоэлектростанций и газа в подземных хранилищах, которые позволят пройти зиму даже в случае прерывания транзита с 1 января 2020 года.

Украина заявила о достаточных запасах топлива для отопительного сезона

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