Энергетика

ИзвестияИзвестияУкраина заявила о достаточных запасах топлива для отопительного сезона

Украина накопила значительные запасы угля на складах теплоэлектростанций и газа в подземных хранилищах, которые позволят пройти зиму даже в случае прерывания транзита с 1 января 2020 года.
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Кто-то обязательно сыграет на украинской «трубе»

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Украина заявила о достаточных запасах топлива для отопительного сезона

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Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа

Московский Комсомолец17:21

Гадания на трубе. Кто больше остальных потеряет от конца транзита российского газа

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США признали поселения Израиля на территории Палестины

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Работа над законопроектом об особом статусе Донбасса начнется после декабрьского саммита «нормандской встречи».
Росбалт 09:57
Игры

Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

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В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Сборная Италии разгромила команду Армении

В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
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Преступления британских солдат в Ираке и Афганистане скрыть не удалось

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Гол Месси спас Аргентину от поражения в игре с Уругваем

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Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ 17:10
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
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Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
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На Сахалине ожидают сильный снегопад

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Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление о долгах клуба и планах по развитию команды.
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Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

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Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
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Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

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Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
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В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
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