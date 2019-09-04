По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время проведения такой встречи. Мы предварительно до этого договаривались, что такая встреча будет в сентябре. Мы сейчас должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны.

Напомним, 30 августа новый премьер-министр Украины Гончарук заявил о желании добиться долгосрочного газового контракта с Россией. Напомним, 23 августа сообщалось, что «Нафтогаз» ожидает прекращения транзита газа из России в 2020 году.

Украина заявила о готовности к переговорам по газу с Россией

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