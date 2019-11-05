с чего всё началось

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Общество Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.

Происшествия Пропавший молодой человек с аутизмом найден мёртвым в Челябинске Напомним, молодой человек, страдающий аутизмом, потерялся две недели назад на парковке строительного рынка «Перекресток».

Общество Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Политика Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.

Гаджеты AMD готовит новый очень дешёвый процессор Ряд источников говорит о том, что AMD готовит к выходу APU Athlon 3000G, а другие источники говорят про Athlon 320GE, причём, судя по параметрам, речь об одном и том же процессоре.

Футбол Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле Голкипер «Порту» Икер Касильяс провёл первую тренировку на поле после сердечного приступа.

Финансы Рынок акций РФ в ноябре поставит новый рекорд, рубль немного ослабнет Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения в ноябре рынка акций РФ по основным биржевым индикаторам, так что индекс Мосбиржи может поставить новый исторический рекорд, при некотором снижении курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

Происшествия Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.

Политика Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО Генеральный секретарь НАТО пообещал, что организация поможет Украине модернизировать общество и усилить реформы, чтобы Киев мог ступить в альянс.

Происшествия В Забайкалье задержан еще один подозреваемый в убийстве женщины По данным СК, 27 октября подростки ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, изнасиловали находившуюся там женщину, избили мужчину, который позже скончался.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.

Технологии Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.