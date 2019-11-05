Политика
РИА НовостиУкраина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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Как сообщает телеканал ICTV, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил журналистам, что страна подготовилась к возможному прекращению транзита российского газа.Московский Комсомолец16:50
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Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке
Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
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Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова.
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Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
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Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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AMD готовит новый очень дешёвый процессор
Ряд источников говорит о том, что AMD готовит к выходу APU Athlon 3000G, а другие источники говорят про Athlon 320GE, причём, судя по параметрам, речь об одном и том же процессоре.
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Финансы
Рынок акций РФ в ноябре поставит новый рекорд, рубль немного ослабнет
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения в ноябре рынка акций РФ по основным биржевым индикаторам, так что индекс Мосбиржи может поставить новый исторический рекорд, при некотором снижении курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".
ПРАЙМ 02 ноября в 06:50
Происшествия
Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 20:34
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Космос
В США прошли испытания космического корабля Starliner
Красная весна 17:45
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Генеральный секретарь НАТО пообещал, что организация поможет Украине модернизировать общество и усилить реформы, чтобы Киев мог ступить в альянс.
ФАН 19:08
Происшествия
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По данным СК, 27 октября подростки ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, изнасиловали находившуюся там женщину, избили мужчину, который позже скончался.
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Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Технологии
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Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ 17:29
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
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Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
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Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
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РБК 08:42
Гаджеты
Apple отключит от интернета старые iPhone
Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 01:17
Общество
В Приморье заканчивают выпуск белух из «китовой тюрьмы»
ФедералПресс 22:25