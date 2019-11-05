Политика
РИА НовостиУкраина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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Экономика
Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян
Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
Общество
Жители Сахалина и Курил смогут следить за качеством воздуха
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, планируется закупить 34 таких станции, а информацию с приборов сделать общедоступной, размещая на сайтах муниципалитетов.
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Футбол
На Украине рассказали, как обворовали УЕФА
Восемь миллионов евро, выделенных УЕФА на поддержку футбола, были потрачены на строительство завода. Об этом рассказали украинские СМИ.
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Фигурное катание
Новый номер Медведевой поставлен на песню Билли Айлиш
Евгений Медведева показала отрывок из своего нового показательного номера на песню Билли Айлиш — I dont wanna be you anymore.
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Музыка
Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Экономика
Doing Business не различает цифры
ФНС считает оценки Всемирного банка необъяснимо аналоговыми Федеральная налоговая служба и Минфин РФ после пяти лет дискуссии с Всемирным банком (ВБ) по вопросам рейтинга Doing Business (DB) решили перевести ее в публичную плоскость.
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
Происшествия
СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье
Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело после гибели двух детей, которые, по предварительной версии, утонули в овраге.
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказался признать сына Оксаны Воеводиной
Не успела Оксана Воеводина впервые показать своего первенца Леона, которого родила от бывшего короля Малайзии Фариса Мухаммада V, как от монаршей особы последовал ответ.
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Здоровье
Жительница Индии принимала опухоль весом 18 кг за беременность
Армия и оружие
National Interest признал превосходство России в «космической гонке»
Американское издание National Interest опубликовало посвященный «космической гонке» материал, в котором признало превосходство России над Соединенными Штатами.
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Энергетика
На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо
В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Москву
Происшествия
В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство
В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.
Общество
Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии
Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Политика
Минюст США потребовал данные об анонимном авторе книги о Трампе
Министерство юстиции США требует предоставить данные о высокопоставленном чиновнике администрации Дональда Трампа, который пишет разоблачительную книгу о президенте США, сообщает The New York Times.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.