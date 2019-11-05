Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен. Об этом заявил глава минэнерго республики Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV.
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 телеканал ICTV, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил журналистам, что страна подготовилась к возможному прекращению транзита российского газа.
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