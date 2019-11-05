с чего всё началось

Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен. Об этом заявил глава минэнерго республики Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV.

В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

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