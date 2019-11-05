с чего всё началось

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

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