Политика
РИА НовостиУкраина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Читать в источнике
Оценить456
с чего всё началось
Как сообщает телеканал ICTV, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил журналистам, что страна подготовилась к возможному прекращению транзита российского газа.Московский Комсомолецвчера в 16:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Интернет
Компания Facebook сменила логотип
Причиной смены логотипа называлось недовольство главы компании Марка Цукерберга тем, что не все знают, что Facebook принадлежат Instagram и WhatsApp.
Афиша Daily 00:40
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске стал объектом насмешек из-за внешнего вида
Bimru.ru вчера в 06:11
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Политика
В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Газета.Ru 04:31
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Экономика
315 миллионов долларов наличными Россия отправила в Венесуэлу за год
Для доставки в Венесуэлу наличных суммой в 315 миллионов долларов понадобилось шесть самолетов.
Новые Известия 02 ноября в 04:32
Политика
Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий
Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".
ТАСС 02:29
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Общество
В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года
На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета 02:35
Армия и оружие
Британия продлила программу обучения украинских военных на три года
Коммерсантъ вчера в 19:49
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Кино
Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019
Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Политика
Президент РФ назначил в Волгоградской области новых судей
В арбитражном суде Волгоградской области судьей стала Екатерина Мицкевич.
Волгоградская правда 04:07
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Армия и оружие
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
RT на русском 02:27
Политика
Суд в ЕС подтвердил нарушение Польшей норм в ходе судебной реформы
Европейский суд юстиции подтвердил нарушение Польшей норм европейского права в рамках реформы судебной системы.
RT на русском 04:28
Политика
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Футбол
Опубликовано видео драки болельщиков «Рубина» и «Крыльев Советов»
Kazanfirst.ru 01:26
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Авто
Hyundai отзовет более 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности
В компании указали, что под отзыв попадают модели i30, Palisade и Sonata Hybrid, имеющие серьезные неисправности в работе подушек безопасности.
Faktom вчера в 04:32
Происшествия
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала в конце мая в Майкопе, сообщает СУСК РФ по республике Адыгея.
РИА Новости 04:10
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Кроме телевизоров на специальном мероприятии, компания Xiaomi презентовала новый смартфон с пятью камерами, одна из которых получила 108 Мп.
The GEEK 03:11
Авто
Автопарк правительства Ростовской области пополнится новыми автомобилями
В соответствии с документацией планируется приобрести 11 новых автомобилей на общую сумму около 24 миллионов рублей.
Южный Федеральный 03 ноября в 06:51