с чего всё началось

Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией. Он рассказал об этом в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает РИА Новости.

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

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