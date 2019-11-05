с чего всё началось

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Гаджеты Apple отключит от интернета старые iPhone Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.

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Финансы Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.