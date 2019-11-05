Политика
РИА НовостиУкраина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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Как сообщает телеканал ICTV, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил журналистам, что страна подготовилась к возможному прекращению транзита российского газа.Московский Комсомолецвчера в 16:50
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Минэнерго Украины заявило о готовности к прекращению транзита газа из России
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