Политика
ИА НовороссияУкраина заявила о готовности к переговорам по газу с Россией
Напомним, 30 августа новый премьер-министр Украины Гончарук заявил о желании добиться долгосрочного газового контракта с Россией. Напомним, 23 августа сообщалось, что «Нафтогаз» ожидает прекращения транзита газа из России в 2020 году.
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По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время проведения такой встречи. Мы предварительно до этого договаривались, что такая встреча будет в сентябре. Мы сейчас должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны.
— Александр Новак, российский политикИнтерфакс - Россия 01:30
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Gazeta.SPb вчера в 22:33
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В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
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В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина
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В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
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Волейбол
Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит»
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РИА Новости 09:17
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Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
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