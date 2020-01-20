Армия и оружие
Газета.RuУкраина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН. Заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос подчеркнул, что нельзя исключать такой вариант исхода событий.
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Политика
России вернут долги за военную технику
Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Экономика
Европейская страна оказалась на грани торговой войны с США
Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Политика
Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
Наука
Нейросеть научили устанавливать личность людей по танцу
Ученые из Университета Йювяскюля (Финляндия) обнаружили, что во время свободного танца движения человека можно использовать для определения его личности.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора РФ
Шоу-бизнес
40-летняя Лена Ленина выходит замуж
Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Общество
Суд в Кувейте смягчил наказание россиянке за растрату
Апелляционный суд Кувейта пересмотрел приговор россиянке Марии Лазаревой и приговорил ее к семи годам тюрьмы по обвинениям в растрате средств.
Происшествия
В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Здоровье
В Кинешме заболели ОРВИ 335 детей
Всего за указанный период заболело 50 человек (28), в том числе 16 взрослых (7). Среди детей от 0 до 2 — 8 заболевших (10), среди детей от 3 до 6 лет — 14 ребят (7), а среди школьников 12 детей (4). В Заволсжском и Юрьевецком районах ситуация также по совокупному населению также находится на уровне эпидемического порога.
Происшествия
«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука
Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Общество
Тайник с деньгами обнаружил пенсионер из США в подержанном диване
В американском штате Мичиган мужчина обнаружил в подержанном диване тайник с деньгами, себе находку оставлять не стал, а вернул крупную сумму владельцу, сообщает Daily Mail.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Общество
За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град
Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Здоровье
Умер один из семи членов тяжелобольной семьи из статьи «Ленты.ру»
Страдавший редким генетическим заболеванием житель Нижегородской области Михаил Воронцов, дядя 12-летнего Вани Лобанова, о семье которого, больной патологией Фабри, писала «Лента.ру», скончался на 52-м году жизни во время процедуры диализа.
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Происшествия
Двое туристов снимали видео на Байкале и провалились под лед
Двое российских туристов вышли на лед Байкала, но провалились в воду, сняв это на камеру Go Pro.
Футбол
Хет-трик Игбуна помог «Динамо» разгромить «Заглембе»
Кино
На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну
20 января на стриминговой платформе Netflix вышла черно-белая короткометражка в главной роли с режиссером Дэвидом Линчем.
Политика
За поправки в конституцию россиянам предложат голосовать целиком
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, предложенное президентом Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию, может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.