Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН. Заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос подчеркнул, что нельзя исключать такой вариант исхода событий.
Читать в источнике
Комментировать630

Подробнее о событии

Украина заявила о готовности к возвращению Донбасса силой

URA.Ru12:04

В Киеве заявили о готовности к силовому сценарию возвращения Донбасса

РЕН ТВ07:54

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

Газета.Ru11:22

В Киеве заявили о возможности военной операции для возвращения Донбасса

РБК10:21

Власти Украины заявили о готовности силой присоединить Донбасс

Московский Комсомолец09:02

На Украине призвали к готовности к силовому возвращению Донбасса

Известия11:35

На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

Lenta.ru07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика

России вернут долги за военную технику

Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 01:46
Экономика

Европейская страна оказалась на грани торговой войны с США

Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний.
Lenta.ru 12:43
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами

Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Летидор вчера в 06:30
Политика

Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
Коммерсантъ 10:54
Наука

Нейросеть научили устанавливать личность людей по танцу

Ученые из Университета Йювяскюля (Финляндия) обнаружили, что во время свободного танца движения человека можно использовать для определения его личности.
МедиаПоток вчера в 07:33
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Чайка покидает пост генпрокурора РФ

Московский Комсомолец 05:37
Политика

Крым и Севастополь утвердили координаты границы между субъектами

РИА Новости 07:55
Шоу-бизнес

40-летняя Лена Ленина выходит замуж

Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
RuNews24.ru 07:06
Здоровье

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Известия 10:51
Политика

Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Коммерсантъ 09:51
Общество

Суд в Кувейте смягчил наказание россиянке за растрату

Апелляционный суд Кувейта пересмотрел приговор россиянке Марии Лазаревой и приговорил ее к семи годам тюрьмы по обвинениям в растрате средств.
РБК 11:55
Происшествия

В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек

В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Общая газета.RU вчера в 23:46
Здоровье

В Кинешме заболели ОРВИ 335 детей

Всего за указанный период заболело 50 человек (28), в том числе 16 взрослых (7). Среди детей от 0 до 2 — 8 заболевших (10), среди детей от 3 до 6 лет — 14 ребят (7), а среди школьников 12 детей (4). В Заволсжском и Юрьевецком районах ситуация также по совокупному населению также находится на уровне эпидемического порога.
Кинешемец.RU 08:17
Происшествия

«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
РИА Новости 06:58
Происшествия

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков

РИА Новости 07:50
Общество

Тайник с деньгами обнаружил пенсионер из США в подержанном диване

В американском штате Мичиган мужчина обнаружил в подержанном диване тайник с деньгами, себе находку оставлять не стал, а вернул крупную сумму владельцу, сообщает Daily Mail.
РЕН ТВ 12:39
Авто

Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Рамблер 03:27
Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Общество

За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Известия 04:15
Происшествия

Следователи возбудили дело в связи с беременностью 13-летней школьницы

Вести.Ru 06:45
Здоровье

Умер один из семи членов тяжелобольной семьи из статьи «Ленты.ру»

Страдавший редким генетическим заболеванием житель Нижегородской области Михаил Воронцов, дядя 12-летнего Вани Лобанова, о семье которого, больной патологией Фабри, писала «Лента.ру», скончался на 52-м году жизни во время процедуры диализа.
Lenta.ru 12:40
Экономика

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Коммерсантъ 12:30
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Шоу-бизнес

Друг Армена Джигарханяна рассказал о его самочувствии

OAnews 12:30
Происшествия

Двое туристов снимали видео на Байкале и провалились под лед

Двое российских туристов вышли на лед Байкала, но провалились в воду, сняв это на камеру Go Pro.
iReactor 04:21
Футбол

Хет-трик Игбуна помог «Динамо» разгромить «Заглембе»

РИА Новости 11:05
Кино

На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну

20 января на стриминговой платформе Netflix вышла черно-белая короткометражка в главной роли с режиссером Дэвидом Линчем.
Playboyrussia.com 10:49
Политика

За поправки в конституцию россиянам предложат голосовать целиком

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, предложенное президентом Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию, может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком.
Life.ru 12:51
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное