Армия и оружие
Газета.RuУкраина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН. Заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос подчеркнул, что нельзя исключать такой вариант исхода событий.
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Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Кино
Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века
Армия и оружие
Луганский снайпер точным выстрелом ликвидировал оккупанта из 72-й бригады ВСУ
Общество
Новый глава ФНС Даниил Егоров назвал задачи налоговой службы
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Минздрав предложил ввести постконтактную профилактику ВИЧ
Для общественного обсуждения Минздрав разместил проект нового порядка оказания медпомощи, сообщает «Коммерсантъ».
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Следователи допросили журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг
Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Авто
Новые правила регистрации автомобилей назвали «ловушкой» для водителей
Номера под ключ С Нового года разрешено самостоятельное изготовление регистрационных знаков в сторонней организации, если владелец автомобиля ставит на учет транспортное средство в регионе своей прописки.
Политика
Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Происшествия
Пять человек погибли в Перми в результате прорыва трубы в отеле
Пять человек погибли в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле в Перми.
Общество
Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
Космос
SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
Армия и оружие
«Воевал в „Славянской бригаде“ и был агентом ФСБ»: СБУ задержала военного ВСУ
По версии следствия, мужчина проходил военную службу в составе «Республиканской гвардии» и «Славянской бригады» Народной милиции Донецкой Народной Республики, где и оказался завербован сотрудниками спецслужб России.
Происшествия
В Петрозаводске новогодняя конструкция при демонтаже упала на людей
Новогодняя конструкция в виде ворот, установленных на площади в центре Петрозаводска, в понедельник во время демонтажных работ упала на людей, одну женщину привезли в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.
Футбол
Лэмпард сообщил, что Мозес уйдет в аренду
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил, что полузащитник команды Виктор Мозес вновь уйдет в аренду.
Здоровье
Следователи опечатали УЗИ-аппарат в детской поликлинике на Московской
Следователи опечатали УЗИ-аппарат в детской поликлинике №3 на Московской, 40 в Саратове.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Космос
Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ
Игры
В Ubisoft вернулся творческий руководитель Splinter Cell: Blacklist Максим Беланд
Вернувшись, Беланд займёт пост вице-президента творческой группы Ubisoft, помогая различным командам французского издательства с разработкой проектов.
Происшествия
Появилось видео с места отравления болгарского предпринимателя «шпионом ГРУ»
В сети появились кадры, на которые якобы попал заподозренный в причастности к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева «шпион ГРУ».
Армия и оружие
Новые танковые снаряды «Лекало» получат российские войска
Новейшие бронебойные подкалиберные боеприпасы 3БМ44 «Лекало», поступающие в танковые войска России, заменят разработанные в советское время снаряды 3БМ42 «Манго».
Общество
Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете
Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.