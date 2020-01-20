Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН. Заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос подчеркнул, что нельзя исключать такой вариант исхода событий.
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На Украине призвали к готовности к силовому возвращению Донбасса

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На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

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