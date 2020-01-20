Армия и оружие

РБКРБКУкраина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
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