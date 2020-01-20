Армия и оружие
РБКУкраина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
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Рядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты
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4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
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Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
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Колин Фаррелл сменил имидж для роли Пингвина в «Бэтмене»
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Чайка покидает пост генпрокурора
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Назвали цену на спецверсию УАЗ «Патриот» Antarctic Edition
В честь 200-летнего юбилея открытия Антарктиды УАЗ подготовил спецверсию UAZ Patriot, которая получила "тематическое" название Antarctic Edition.
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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Фигурное катание
Туктамышевой предложили выступать за Канаду
Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
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Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году
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Обновленный SsangYong Rexton впервые замечен на тестах
Обновленный вседорожник SsangYong Rexton фотошпионы впервые засекли на тестах в Южной Корее.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
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Происшествия
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После пожаров и ливней на Австралию обрушился град
Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
Общество
Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Хоккей
Александр Овечкин обошел Марио Лемье по голам в НХЛ
Политика
Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму
Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.
Технологии
Названа истинная причина климатической катастрофы
Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
Общество
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Культура
На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»
Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» выполнила обзор одной шестой части неба
Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что обсерватория «Спектр-РГ» произвела наблюдение более одной шестой части всей небесной сферы.