с чего всё началось

После Золотого разведение сил будет проводится в районе Петровского, добавил министр, данный процесс может начаться в течении семи-десяти дней. Украинские силовики и ополченцы почти месяц не могли начать процедуру из-за постоянных срывов режима прекращения огня.

Украина заявила о начале разведения сил в Золотом

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