Политика
Lenta.ruУкраина заявила о неготовности к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова. Интервью с чиновником опубликовало издание «Укринформ».
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Представитель Зеленского заявил о неготовности Киева взять Крым, даже если Москва его отдаст
Комсомольская правда11:21
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Пока питерский завод Hyundai во всю осваивает выпуск обновленного Hyundai Solaris, его первые экземпляры уже показывают публике.
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Ожидается, что «Мандалорец» не остановится на втором сезоне, планируются съемки как минимум еще двух, сообщает theverge.
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Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
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