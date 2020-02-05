Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова. Интервью с чиновником опубликовало издание «Укринформ».

Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма

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