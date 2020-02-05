Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина заявила о неготовности к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова. Интервью с чиновником опубликовало издание «Укринформ».
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Представитель Зеленского заявил о неготовности Киева взять Крым, даже если Москва его отдаст

Комсомольская правда11:21

Представитель Зеленского заявил о неготовности Украины к возврату Крыма

РБК11:06

Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма

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Представитель Зеленского заявил о неготовности Украины к возвращению Крыма

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Газета.Ru08:31

Представитель Зеленского: Украина не сможет взять Крым, даже если Россия сама его отдаст

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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
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Разработанный специально для России Volkswagen Polo следующего поколения будет представлен в нынешнем году.
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Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

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Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
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В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
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За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
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Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля

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