В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении в Twitter «Нафтогаза». В пятницу, 27 декабря, «Газпром» перевел 2,918 миллиарда долларов.

Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов

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