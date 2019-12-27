Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов

В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении в Twitter «Нафтогаза». В пятницу, 27 декабря, «Газпром» перевел 2,918 миллиарда долларов.
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