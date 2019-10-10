Политика
Взгляд.руУкраина заявила о скором возвращении задержанных Россией кораблей
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия «в ближайшее время» вернет Украине корабли, которые задержала при нарушении ими российской границы в Керченском проливе. Пристайко сообщил о «взаимодействии» между двумя странами.
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с чего всё началось
Со слов главы МИД Украины Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года украинские суда, передает "Радио Свобода".Инфорос01:47
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МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
Московский Комсомолецвчера в 16:35
На Украине рассказали о возращении задержанных кораблей в Керченском проливе
Говорит Москвавчера в 16:16
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