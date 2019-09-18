Политика

РБКРБКУкраина заявила о срыве нормандского саммита по вине России

Саммит лидеров стран «нормандского формата» — России, Украины, Германии и Франции — не состоялся 17 сентября, поскольку российская сторона по техническим причинам не смогла принять участие во встрече. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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Кто срывает Нормандский саммит и почему Киев не подписывает «формулу Штайнмайера»? Отвечает Дмитрий Орешкин

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