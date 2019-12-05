Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина заявила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся. Об этом сообщил портал "Громадьске" со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Читать в источнике
Комментировать200

Подробнее о событии

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Газета.Ru13:29

Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

РБК10:33

Украина заявила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

РИА Новости08:05

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Известия09:12

В Минэнерго Украины заявили, что трехсторонние консультации по газу 5 декабря не состоятся

ТАСС08:58

"Украина точно замёрзнет!": В Незалежной объявили о срыве переговоров с Россией по газу

Царьград09:26

Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались

Lenta.ru07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Происшествия

Появилось видео ДТП с участием 13 машин в Петербурге

РБК 12:59
Футбол

«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»

«Локомотив» намерен выкупить полузащитника Жоау Мариу у миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com.
Чемпионат 07:02
Происшествия

Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП

Газета.Ru 06:51
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru 11:59
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Биатлон

Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира

Правда УрФО 15:26
Политика

Зеленский и Макрон обсудили предстоящий саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили детали предстоящего 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".
ТАСС 16:01
Спорт

Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

Lenta.ru 03:30
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru вчера в 09:36
Футбол

Последний в 2019 году тур РПЛ стартует матчами «Зенита» и «Локомотива»

Программа заключительного в 2019 году тура чемпионата России по футболу, который станет 19-м в сезоне, стартует в пятницу двумя матчами.
ТАСС Спорт 16:27
Футбол

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
RT на русском 17:13
Здоровье

Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
News.ru 05:25
Авто

Российский авторынок упал на 6%

В прошлом году большому количеству продаж способствовало ожидание поднятия НДС с начала 2019 г. Основные покупки пришлись на декабрь и ноябрь, однако в этом году такой тенденции ждать не стоит.
ГЛАС.RU 05:17
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК 14:06
Происшествия

Мужчина зарезал жену, тещу и ранил 2-летнюю дочь на Кубани

42-летний житель хутора Южный убил 37-летнюю супругу и 66-летнюю тещу, а также ранил собственную 2-летнюю дочь.
Регион online 12:03
Здоровье

Свердловский минздрав проверит жалобы врачей на низкую зарплату

Сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области проводят встречи с врачами областной клинической детской больницы после жалоб на низкий уровень зарплат, с каждым проводится индивидуальная работа, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.
РИА Новости 03 декабря в 04:39
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
ТАСС 03 декабря в 04:14
Экономика

В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости 15:45
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 07:59
Политика

Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru 07:50
Шоу-бизнес

Звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выходит замуж

Вчера стало известно о помолвке пары. 31-летняя артистка впервые вышла в свет со своим избранником в январе этого года.
Wday.ru 08:53
Политика

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
Кино

Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм

Культуромания 11:43
Фигурное катание

Самарин: прокат короткой программы в Финале ГП был совсем неудачным

РИА Новости 16:15
Общество

СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
REGNUM 17:09
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Армия и оружие

Российские вертолеты сопровождают военную колонну в Сирии

Военно-транспортные российские вертолеты Ми-24 сопровождают военную колонну из 20 единиц техники, которая движется на северо-восток провинции Хасака в Сирии.
Экономика сегодня 04:25
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Lisa.ru вчера в 08:01
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК вчера в 05:31
Политика

Депутат Рады рассказал о целях Украина на «нормандском» саммите

Киев рассчитывает на "нормандском" саммите в Париже договориться об устойчивом прекращении огня, освобождении пленных и запуске диалога о выборах после выполнения первых двух условий, заявил влиятельный депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев.
РИА Новости 17:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное