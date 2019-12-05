Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся. Об этом сообщил портал "Громадьске" со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Украина заявила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Политика Зеленский и Макрон обсудили предстоящий саммит «нормандской четверки» Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили детали предстоящего 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".

Здоровье Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.

Авто Российский авторынок упал на 6% В прошлом году большому количеству продаж способствовало ожидание поднятия НДС с начала 2019 г. Основные покупки пришлись на декабрь и ноябрь, однако в этом году такой тенденции ждать не стоит.

Здоровье Свердловский минздрав проверит жалобы врачей на низкую зарплату Сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области проводят встречи с врачами областной клинической детской больницы после жалоб на низкий уровень зарплат, с каждым проводится индивидуальная работа, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

Общество Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".

Политика Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.

Политика Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.