Политика
РИА НовостиУкраина заявила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся. Об этом сообщил портал "Громадьске" со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
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Футбол
«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»
«Локомотив» намерен выкупить полузащитника Жоау Мариу у миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Политика
Зеленский и Макрон обсудили предстоящий саммит «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили детали предстоящего 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Футбол
Последний в 2019 году тур РПЛ стартует матчами «Зенита» и «Локомотива»
Программа заключительного в 2019 году тура чемпионата России по футболу, который станет 19-м в сезоне, стартует в пятницу двумя матчами.
Футбол
«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу
В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
Здоровье
Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
Авто
Российский авторынок упал на 6%
В прошлом году большому количеству продаж способствовало ожидание поднятия НДС с начала 2019 г. Основные покупки пришлись на декабрь и ноябрь, однако в этом году такой тенденции ждать не стоит.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Происшествия
Мужчина зарезал жену, тещу и ранил 2-летнюю дочь на Кубани
42-летний житель хутора Южный убил 37-летнюю супругу и 66-летнюю тещу, а также ранил собственную 2-летнюю дочь.
Здоровье
Свердловский минздрав проверит жалобы врачей на низкую зарплату
Сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области проводят встречи с врачами областной клинической детской больницы после жалоб на низкий уровень зарплат, с каждым проводится индивидуальная работа, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
Экономика
В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Шоу-бизнес
Звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выходит замуж
Вчера стало известно о помолвке пары. 31-летняя артистка впервые вышла в свет со своим избранником в январе этого года.
Политика
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм
Фигурное катание
Самарин: прокат короткой программы в Финале ГП был совсем неудачным
Общество
СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Армия и оружие
Российские вертолеты сопровождают военную колонну в Сирии
Военно-транспортные российские вертолеты Ми-24 сопровождают военную колонну из 20 единиц техники, которая движется на северо-восток провинции Хасака в Сирии.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Политика
Депутат Рады рассказал о целях Украина на «нормандском» саммите
Киев рассчитывает на "нормандском" саммите в Париже договориться об устойчивом прекращении огня, освобождении пленных и запуске диалога о выборах после выполнения первых двух условий, заявил влиятельный депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев.