Политика

ДождьДождьСБУ сообщила о задержании одного из «кураторов ДНР» в Киеве

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который, по данным спецслужбы, в течение шести лет курировал самопровозглашенную ДНР по линии Главного разведывательного управления Генштаба России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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В Киеве заявили о задержании «куратора ДНР из ГРУ»

РБК19:37

Украинские спецслужбы сообщили о задержании в Киеве одного из кураторов ДНР

Эхо Москвы18:06

СБУ сообщила о задержании одного из «кураторов ДНР» в Киеве

Дождь16:00

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Коммерсантъ16:06

Служба безопасности Украины объявила о задержании в Киеве «куратора ДНР»

Фонтанка.Ру15:57

Служба безопасности Украины сообщила о задержании «куратора руководства ДНР»

ТАСС15:56

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Lenta.ru14:05
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Происшествия

Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
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Шоу-бизнес

Ивлеева и Элджей отпраздновали годовщину свадьбы стрельбой из автомата

Напомним, Ивлеева и Элджей долго держали в тайне дату своей свадьбы.
ФАН 20:57
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Политика

Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям

Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Вести.Ru 22:54
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Общество

В России отмечается День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
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Общество

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
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Общество

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
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Недвижимость

В Петербурге вторичное жильё подорожало на 7,3%

Во вторник, 7 июля, стало известно, что в Петербурге во втором квартале 2020 года зафиксировали ажиотажный спрос на вторичное жильё.
Форпост Северо-Запад 04:09
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Происшествия

В Японии из-за ливней погибли 57 человек

Пятьдесят семь человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.
РИА Новости 22:10
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Здоровье

Красноярский врач рассказал о дефиците мест в больницах

О состоянии дел рассказал заведующий госпиталем Артем Архипов. Сейчас в базовом инфекционном госпитале краевой больницы лечатся 338 человек.
НГС24 08:43
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Кино

Вышел трейлер сериала Die Hart с Джоном Траволтой и Кевином Хартом

News.ru 05:24
Общество

В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент

В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ 23:23
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Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу

РИА Новости 15:40
Авто

Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6

Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду.
Новые автомобили 12:37
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Происшествия

В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в 2017 году чиновник выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, которое на самом деле не было и не могло быть построено на участке, который ранее незаконно был отчужден из муниципальной собственности.
Российская газета 21:17
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Здоровье

В Свердловской области ужесточили показания для проведения КТ

В Свердловской области стали более жёсткими показания для проведения КТ.
Екатеринбург в эфире 14:10
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Здоровье

Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом

Согласно исследованиям, инфекция поражает ротовую полость и нарушает вкусовые ощущения.
Evo-rus.com 04:41
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
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Общество

В Италии врачи разделили сросшихся затылками сиамских близнецов

Хирурги ватиканского педиатрического госпиталя Bambino Gesu разделили сестер-близнецов, которые срослись черепами.
МИР 24 17:29
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Здоровье

Борьба с коронавирусом дорого обошлась Казахстану

Больше 282 миллионов долларов потратил Казахстан на борьбу с коронавирусом.
Pravda.Ru 04:29
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Культура

Финалист шоу «Замуж за Бузову» станет ведущим нового шоу на ТНТ

Финалист шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков станет новым ведущим проекта "Битва дизайнеров".
Народные новости 13:47
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Футбол

«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

"Спартак" избавился от Томаса Цорна, проработавшего год на посту генерального директора клуба, а главным кандидатом на его место теперь считается руководитель "Уфы" Шамиль Газизов.
Газета.Ru 12:17
Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 12:48
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Экономика

Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России

С 1 июля особый налоговый режим в России ввели повсеместно, а делиться деньгами с государственной казной будут начиная с 16 лет.
НГС 21:00
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Космос

Недалеко от Солнца астрономы открыли пригодные для жизни экзопланеты

Астрономы обнаружили недалеко от Солнца экзопланеты, пригодные для жизни.
Актуальные Новости вчера в 11:40
Гаджеты

Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем

Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
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В Красноярском крае задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки»

Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
7 новостей 15:11
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