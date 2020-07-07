Служба безопасности Украины задержала мужчину, который, по данным спецслужбы, в течение шести лет курировал самопровозглашенную ДНР по линии Главного разведывательного управления Генштаба России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СБУ сообщила о задержании одного из «кураторов ДНР» в Киеве

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