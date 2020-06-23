Политика
Lenta.ruУкраина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью изданию «Укринформ» о задолжавшей сотни миллионов долларов России за размещение Черноморского флота в Крыму. Москва в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота.
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Политика
Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников
Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
Lenta.ru 07:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Общество
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание
У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Общество
Ургант раскритиковал идею переименовать в США эскимо
Телеведущий пояснил, что эскимо снаружи черное, внутри белое, и его любят дети.
RuNews24.ru 06:02
Спорт
Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Энергетика
В России задумали построить еще больше нефтехранилищ
В Министерстве энергетики России задумались о строительстве большого количества нефтехранилищ, чтобы те стали аналогом американской системы и позволяли сглаживать колебания спроса и предложения.
Lenta.ru вчера в 13:22
Общество
Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности
Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
Общество
Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло
Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Общество
ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой
Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.
ТАСС 05:26
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не владели оружием, которое могло бы сбить самолет на такой высоте.
РИА Новости 05:06
Космос
Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную
Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах.
Профиль 05:15
Происшествия
Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании
Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
Авто
Opel показал новый Opel Mokka на видео
Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня вчера в 10:05
Политика
Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии
Коммерсантъ 21 июня в 16:37
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
Шоу-бизнес
Бузова настойчиво намекает на беременность в серии постов в Instagram
Уже на протяжении нескольких постов девушка явно намекает на беременность.
Невские Новости вчера в 18:02
Общество
В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Как напомнили в Роструде, среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем с сохранением зарплаты в честь проведения парада Победы.
Повестка дня вчера в 03:03
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в мае ставка составила всего 7,4%. В апреле средняя ставка составляла 8,32% годовых, что на тот момент также было историческим минимумом.
ФедералПресс 07:42
Общество
Ледокол «Арктика» проходит заключительные ходовые испытания
Российский атомный ледокол «Арктика» вышел на последний этап ходовых испытаний, сообщают "Известия".
Моя Москва.онлайн 05:39