Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью изданию «Укринформ» о задолжавшей сотни миллионов долларов России за размещение Черноморского флота в Крыму. Москва в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота.
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Украина потребовала от России за базу ЧФ в Крыму 100 млн долларов в год

Взгляд.ру07:57

В Киеве заявили, что РФ должна Украине деньги за базирование флота в Крыму

News.ru07:53

Украина считает, что Россия должна ей $100 млн в год за базирование ЧФ в Крыму

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Украина потребовала $100 млн за базирование Черноморского флота в Крыму

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«По $100 млн долларов в год»: В МИД Украины напомнили о «долге» России перед Киевом

Царьград07:18

Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России

Lenta.ru07:35

МИД Украины: РФ ежегодно должна выплачивать деньги за размещение ЧФ в Крыму

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Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников

Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе

О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
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Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Общество

Ургант раскритиковал идею переименовать в США эскимо

Телеведущий пояснил, что эскимо снаружи черное, внутри белое, и его любят дети.
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Спорт

Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Происшествия

В заброшенном доме Петербурга обрушились перекрытия

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Энергетика

В России задумали построить еще больше нефтехранилищ

В Министерстве энергетики России задумались о строительстве большого количества нефтехранилищ, чтобы те стали аналогом американской системы и позволяли сглаживать колебания спроса и предложения.
Lenta.ru вчера в 13:22
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Общество

Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
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Общество

Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

ТАСС 06:58
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Общество

ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой

Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.
ТАСС 05:26
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Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не владели оружием, которое могло бы сбить самолет на такой высоте.
РИА Новости 05:06
Космос

Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную

Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах.
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Происшествия

Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
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Авто

Opel показал новый Opel Mokka на видео

Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
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Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии

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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
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Шоу-бизнес

Бузова настойчиво намекает на беременность в серии постов в Instagram

Уже на протяжении нескольких постов девушка явно намекает на беременность.
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Общество

В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Как напомнили в Роструде, среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем с сохранением зарплаты в честь проведения парада Победы.
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

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Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в мае ставка составила всего 7,4%. В апреле средняя ставка составляла 8,32% годовых, что на тот момент также было историческим минимумом.
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Ледокол «Арктика» проходит заключительные ходовые испытания

Российский атомный ледокол «Арктика» вышел на последний этап ходовых испытаний, сообщают "Известия".
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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

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