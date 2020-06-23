Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью изданию «Укринформ» о задолжавшей сотни миллионов долларов России за размещение Черноморского флота в Крыму. Москва в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота.

Украина заявила о задолжавшей ей сотни миллионов долларов России

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