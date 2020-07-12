Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.

Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу

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