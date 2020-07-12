Политика
ИзвестияУкраина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу
Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
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Резников: Киев заинтересован в подключении Лондона и Вашингтона к переговорам по Донбассу
Политика Сегоднявчера в 18:02
Киев консультируется о включении США в форматы переговоров по Донбассу
Московский Комсомолецвчера в 16:50
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Политика
Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года
"Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал Путин.
Газета.Ru 04:16
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Актуальные Новости 01:53
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news 04:16
Происшествия
Малочисленная акция в Хабаровске завершилась без задержаний
Газета.Ru вчера в 04:42
Технологии
Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows
Компания Microsoft объявила о том, что она собирается прекратить поддержку PHP в своей операционной системе Windows.
iXBT.com вчера в 02:46
Шоу-бизнес
Louis Vuitton запускает в России доставку ювелирных украшений
Французский модный Дом Louis Vuitton был первым международным брендом, который еще в 2018 году запустил сервис e-commerce или торговлю через интернет в России.
Как потратить 01:29
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Технологии
IT-специалисты дали советы, как создавать надёжные пароли
Эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надёжные пароли, а затем не забывать их.
News.ru 01:19
Политика
Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета
"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Армия и оружие
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
Политика
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Коммерсантъ 02:45
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин показал подписчикам, как проводит время с детьми
Петербургский дневник вчера в 15:21
Общество
В России за сутки выявлено 6 537 новых случаев коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 6 537 человек за сутки.
ТВ Центр 03:51
Здоровье
На Среднем Урале обнаружено ещё 286 носителей коронавируса
REGNUM вчера в 04:05
Единоборства
Альдо обратился к болельщикам после поражения от Яна
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жозе Альдо обратился к болельщикам после поражения от Петра Яна.
Газета.Ru 03:02
Общество
Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене
Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Футбол
Бышовец рассказал о проблемах московского «Спартака»
Известный специалист Анатолий Бышовец поведал о главных проблемах «Спартака». Об этом он заявил в интервью изданию «Спoрт yик-энд».
ProstoProSport 04:05
Культура
В Третьяковской галерее открылась выставка «Ненавсегда. 1968-1985»
Позади была выставка "Оттепель", а впереди еще будет собрание, которое посвящено временам перестройки.
Экономика сегодня 11 июля в 13:48
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Общество
Венгрия первой из стран ЕС открывает границы для российских граждан
Будапешт, 13 июля 2020, 09:36 — REGNUM Власти Венгрии включили Россию в число стран, гражданам которых разрешен въезд на венгерскую территорию с 15 июля.
REGNUM 02:36
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив.
Piter.tv 03:45
Общество
В Москве начался новый этап отмены ограничений
С понедельника к полноценной работе возвращаются вузы, колледжи и школы.
Эхо Москвы 03:31