Политика

ИзвестияИзвестияУкраина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу

Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
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Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию

Газета.Ruвчера в 16:51

Украина захотела подключить США и Британию к переговорам по Донбассу

Взгляд.рувчера в 20:36

Резников: Киев заинтересован в подключении Лондона и Вашингтона к переговорам по Донбассу

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Киев намерен привлечь США для срыва Минских соглашений

Новый Деньвчера в 17:34

Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу

Известия00:56

Киев консультируется о включении США в форматы переговоров по Донбассу

Московский Комсомолецвчера в 16:50

Украина ведет консультации о включении в форматы переговоров по Донбассу США и Британии

ТАССвчера в 16:34
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
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Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

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Политика

Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года

"Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал Путин.
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Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета

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Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок

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В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
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Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
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В Третьяковской галерее открылась выставка «Ненавсегда. 1968-1985»

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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

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В Москве начался новый этап отмены ограничений

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