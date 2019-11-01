Политика
Красная веснаУкраина требует от России оплатить восстановление Донбасса
Сумма на восстановление региона, на которую министр рассчитывает не была произнесена в эфире. Напомним, что чуть ранее Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил о запуске фонда международной поддержки Донбасса.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.
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Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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«Ливерпуль» может сыграть в четвертьфинале Кубка лиги вторым составом
"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает вариант с отказом от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, в четвертьфинал которого команда Юргена Клоппа вышла после победы над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти драматичного матча (5:5).
ЖКХ
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В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
Гаджеты
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Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
Общество
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Минэкономразвития готовит эксперимент, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.
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Вышел первый полноценный трейлер сериала «Ведьмак»
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Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
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Армия и оружие
Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы
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