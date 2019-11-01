Политика

Красная веснаКрасная веснаУкраина требует от России оплатить восстановление Донбасса

Сумма на восстановление региона, на которую министр рассчитывает не была произнесена в эфире. Напомним, что чуть ранее Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил о запуске фонда международной поддержки Донбасса.
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