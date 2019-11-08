Политика
Ruposters.ruУкраина ждет от России репараций за Донбасс
Министр транспорта Украины Владислав Криклий заявил, что официальный Киев не будет финансировать восстановление инфраструктуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Заняться этим должна будет Россия, считает он.
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Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с Порошенко, Турчинова, Яценюка и других авторов АТО. Тогда он обратится точно по адресу.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельСвободная Пресса 07:24
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Общество
В Петербурге покажут первый в России трамвай на водородном топливе
DP.RU вчера в 07:22
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Мужчина убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре мужчина напал с ножом на шестилетнего мальчика в детском саду.
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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Опубликовано новое фото включенного Honor V30
Согласно ранее опубликованной информации, Honor V30 Pro и Huawei Nova 6 — это один и тот же смартфон.
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РИА Новости 04:08
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском вчера в 16:25
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика
Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
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По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: дорогу из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027 году.
Вечерняя Казань 03:05
Технологии
В России создадут свою спутниковую систему телефонной связи
В 2024 году появится новая спутниковая система «Гонец» второго поколения, которая будет предоставлять пользователям возможность использовать телефонную спутниковую связь, заявил первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко.
УтроNews 03:20
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Зачем производители алкоголя начали выпускать соки и воды
Зачем производители алкоголя начали выпускать соки и воды Падение продаж, наблюдавшееся на российском рынке пива 11 лет подряд, вынудило производителей искать способы возместить потери.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
Интерфакс вчера в 20:22
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
BFM.ru 08:03
Армия и оружие
Беспилотник «Орион» поступил в российские войска
Средневысотный беспилотник большой продолжительности полета разработан российским предприятием группа "Кронштадт" и уже прошёл испытания с вооружением в Сирии.
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Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября.
Коммерсантъ 08:26
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РФ настаивает на проведении сессии по разоружению вне США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что РФ настаивает на проведении сессии Первого комитета Генассамблеи ООН вне территории США, как сообщает РИА Новости.
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Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году
Распоряжение правительства об индексировании изменений размера платы за коммунальные услуги указывает о повышении тарифов со второй половины 2020 года.
Вечерние Челны вчера в 01:21
Футбол
Юрий Лодыгин спрогнозировал победу «Зенита» в игре с ЦСКА
Напомним, что матч «Зенит» — ЦСКА состоится 2 ноября. Питерцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, красно-синие на данный момент только пятые.
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Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
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Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
Советский спорт вчера в 23:59
Кино
Эмилия Кларк объяснила киноляп со стаканчиком кофе в «Игре престолов»
Выступая на вечернем шоу с Джимми Фэллоном, актриса призналась, что стаканчик кофе, оказавшийся в кадре одной из серий восьмого сезона, принадлежал ее коллеге Конлету Хиллу, исполнителю роли Вариса.
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