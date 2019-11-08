Пусть министр инфраструктуры Украины взыщет их с Порошенко, Турчинова, Яценюка и других авторов АТО. Тогда он обратится точно по адресу.

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Украина ждет от России репараций за Донбасс

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