Гражданина Украины приговорили к тюремному сроку за футболку с гербом СССР, сообщает издание "Главком". Суд посчитал, что мужчина появился в общественном месте с "коммунистической символикой", которая запрещена на Украине.

Украинца осудили за футболку с гербом СССР

Политика Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.

Политика Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.

Политика Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.

Происшествия В Донецке взорвали вышку сотовой связи В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

Общество Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.

Политика CNN связал провал Amazon на $10 млрд с поручением Трампа Возможным объяснением неожиданной неудачи Amazon в борьбе за контракт на разработку облачных технологий для Пентагона на $10 млрд была позиция президента Дональда Трампа, утверждает CNN.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.

Происшествия 12-летний российский школьник жестоко убил свою мать 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.

Футбол Карпин сообщил, что в очередной раз станет отцом Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал о беременности своей жены Дарьи. Об этом он сообщил в своём Instagram.