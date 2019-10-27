Общество
Российская газетаУкраинца осудили за футболку с гербом СССР
Гражданина Украины приговорили к тюремному сроку за футболку с гербом СССР, сообщает издание "Главком". Суд посчитал, что мужчина появился в общественном месте с "коммунистической символикой", которая запрещена на Украине.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Политика
Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Политика
Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
Политика
Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
Общество
Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве своих родителей
Политика
CNN связал провал Amazon на $10 млрд с поручением Трампа
Возможным объяснением неожиданной неудачи Amazon в борьбе за контракт на разработку облачных технологий для Пентагона на $10 млрд была позиция президента Дональда Трампа, утверждает CNN.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Кино
Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Общество
Титул «Мисс Земля-2019» достался представительнице Пуэрто-Рико
Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
Наука
Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок
Футбол
Карпин сообщил, что в очередной раз станет отцом
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал о беременности своей жены Дарьи. Об этом он сообщил в своём Instagram.
Политика
Президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом в рамках своего евразийского турне.
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, предупреждает Мотова.
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).