Общество

Российская газетаРоссийская газетаУкраинца осудили за футболку с гербом СССР

Гражданина Украины приговорили к тюремному сроку за футболку с гербом СССР, сообщает издание "Главком". Суд посчитал, что мужчина появился в общественном месте с "коммунистической символикой", которая запрещена на Украине.
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