Политика

ТАССТАССУкраинцам и белорусам упростят получение российского гражданства

МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
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Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства

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Жителям Украины и Белоруссии упростят получение гражданства РФ

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В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов

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МВД предложило упростить получение гражданства для украинцев и белорусов

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МВД упростит получение гражданства России украинцами и белорусами

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МВД РФ: белорусы смогут получить гражданство РФ без теста на знание языка

Красная весна06:01

Белорусам и украинцам хотят упростить процедуру получения гражданства РФ

Газета.Ru27 января в 18:25
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 08:54, Ашберн

«Это наши соседи»: Россия хочет упростить возможность приобретения российского гражданства для жителей Молдовы

КП - Молдовавчера в 17:00
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 08:54, Ашберн
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Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

РБК 08:51
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
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Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Общество

Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента

Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
СитиТрафик 02:35
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
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Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
RT на русском 07:53
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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Политика

Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
РЕН ТВ 05:43
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии

В Министерстве обороны назвали лицемерием "беспокойство" Майка Помпео из-за "масштабного наступления" России и Сирии на "мирных жителей" в Идлибе, о чем госсекретарь США написал в твиттере.
РИА Новости 07:07
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
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Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге

Пользователь Drive2 Lexx2604 сделал снимки обновлённого Kia Rio X-Line в камуфляже, который был замечен в Санкт-Петербурге.
Тарантас Ньюс вчера в 08:01
Происшествия

СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК 08:39
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара вырос на 26 копеек и составил 62,33 рубля. Евро увеличился на 28 копеек, до 68,76 рубля.
Профиль 27 января в 02:06
Биатлон

Сборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону

Pravda.Ru 07:27
Происшествия

Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде

Газета.Ru 05:19
Общество

Москвичам пообещали снежный февраль

Lenta.ru 06:19
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Транспорт

Согласован нижегородский участок скоростной автотрассы Москва – Казань

Нижегородская область первая из регионов России согласовала с ГК «Автодор» маршрут будущей скоростной платной автодороги Москва — Казань.
REGNUM 06:51
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

Российская газета 06:20
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru вчера в 11:05
Армия и оружие

Хуситы заявили об атаке дронами и ракетами объектов Saudi Aramco

Действующие на территории Йемена повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар с использованием дронов и ракет по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Джизан.
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Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:11
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой

Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
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Политика

Володин прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне сделано в угоду европейским странам и США.
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"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
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Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
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Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
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