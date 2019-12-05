с чего всё началось

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданам страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

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