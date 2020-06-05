Экономика
REGNUMУкраинцам рассказали, что сотрудничество с МВФ снизит цены на газ
В свою очередь, Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине, по крайней мере в настоящий момент, снизить цену на газ для населения благодаря переходу на полностью рыночные расценки.
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Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 450 тыс. человек
За последние сутки в России выявили 8 тыс. 855 случаев коронавируса, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Росбалт 03:43
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Происшествия
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 04:49
Общество
Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
МордовМедиа 04 июня в 11:36
Общество
В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:02
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Бразильский нападающий Вагнер Лав покинул "Коринтианс". По данным бразильских СМИ, футболист имеет предложение из России.
Российская газета вчера в 17:15
Происшествия
Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи
Интерфакс 04 июня в 08:13
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
Происшествия
Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку
Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК вчера в 12:32
Религия
Православные христиане отмечают родительскую субботу 6 июня
В субботу, 6 июня, православные христиане отмечают Вселенскую родительскую субботу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:16
Авто
Renault начала продажи в России нового Renault Master
Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
Tvoe-avto.com 04 июня в 01:17
Общество
Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу
В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Футбол
Модрич рассказал, как Моуринью и Роналду едва не подрались
Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями инцидента, произошедшего по ходу победного матча на Кубок Испании, когда бывший лидер мадридцев Криштиану Роналду и экс-главный тренер Жозе Моуринью в резкой форме попытались выяснить отношения.
Матч ТВ вчера в 19:51
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Происшествия
Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы
Infox.ru 04 июня в 06:04
Космос
Омичи увидели в небе космический поезд Илона Маска
Город55.ру 03:39
Общество
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов из Чехии
В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Чехии является провокацией, за которую придется ответить, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:20
Общество
В России выявили 8 855 новых случаев коронавируса
Ещё 8 855 человек в России заразились коронавирусом за последние сутки; в стационарах скончались 197 пациентов.
Сиб.фм 03:47
Здоровье
Медик раскрыла детали лечения зараженных коронавирусом в барокамере
РИА Новости вчера в 15:58
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Армия и оружие
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56