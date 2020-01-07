с чего всё началось

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель". Подобные изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для стран, жители которых освобождены от визовых требований.

Происшествия Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище «одного из самых страшных насильников в мире».

Политика Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.

Происшествия В Иране завершились похороны Сулеймани В иранском городе Керане прошла церемония погребения генерала Касема Сулеймани, который командовал силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Политика Захарова обвинила США в выдумывании предлогов для прикрытия ошибок «Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами», — сказала Захарова, комментируя ситуацию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Политика Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.

Наука Создана карта вызываемых музыкой эмоций Ученые не исключают, что результаты их исследований могут быть применены как в психологических практиках для пробуждения той или иной эмоции, так и в области развития стриминговых сервисов, которые предлагают слушателям подборки по настроению.

Политика Американские прокуроры потребовали лишения свободы для Флинна Федеральная прокуратура США рекомендовала осудить Майкла Флинна, бывшего советника президента Дональда Трампа по безопасности, к шести месяцам лишения свободы, сообщила во вторник The New York Times.

Авто УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо» Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.

Экономика Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.