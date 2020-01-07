Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель". Подобные изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для стран, жители которых освобождены от визовых требований.
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с чего всё началось
Для ряда жителей Украины с 2021 года ужесточат правила въезда на территорию Европейского союза в соответствии с новыми правилами, сообщает "Обозреватель
".
Life.ruвчера в 23:53

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Украинцам ужесточат правила въезда в Европу

Газета.Ru14:14

Украинским гражданам с 2021 года усложнят правила въезда в ЕС

Коммерсантъ11:57

С 2021 года украинцам усложнят въезд в страны Шенгенского соглашения

ТАСС07:33

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

РИА Новости09:10

Украинцам придется платить за въезд в ЕС

Телеканал 360°09:08

С 2021 года для граждан Украины изменится порядок въезда в Евросоюз

РБК11:52

Украинцам усложнят въезд в ЕС

Известиявчера в 23:15
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