Политика
РИА НовостиУкраинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель". Подобные изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для стран, жители которых освобождены от визовых требований.
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с чего всё началось
Для ряда жителей Украины с 2021 года ужесточат правила въезда на территорию Европейского союза в соответствии с новыми правилами, сообщает "Обозреватель".Life.ruвчера в 23:53
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Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Происшествия
Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии
В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище «одного из самых страшных насильников в мире».
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико зафиксировано землетрясение силой 5,7 балла
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано сейсмологами в Карибском море у берегов Пуэрто-Рико.
Армия и оружие
Армия Хафтара продолжит освобождать Триполи после взятия Сирта
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Иране завершились похороны Сулеймани
В иранском городе Керане прошла церемония погребения генерала Касема Сулеймани, который командовал силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Наука
Врачи предложили использовать вакцину от гриппа в борьбе с раком
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты выяснили, что вакцина от гриппа мобилизует иммунитет и может использоваться в качестве дополнительной антиопухолевой терапии.
Футбол
Хавбек «Тоттенхэма» Сиссоко выбыл до апреля из-за травмы
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Сиссоко выбыл на три месяца из-за травмы, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Кино
Опубликован трейлер второго сезона «Полового воспитания»
Трейлер сериала Netflix «Половое воспитание» был опубликован на официальном канале стриминг-сервиса на YouTube.
Политика
ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру
В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает ТАСС.
Футбол
Украинский тренер Григорчук: «Из России было минимум 5 предложений, но сейчас это невозможно»
Украинский тренер Роман Григорчук, который в настоящее время работает в «Астане», заявил, что у него были предложения из России, но сейчас его переход в один из российских клубов невозможен.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в трусах и сапожках станцевала на шесте
Армия и оружие
CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Политика
В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Политика
Захарова обвинила США в выдумывании предлогов для прикрытия ошибок
«Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами», — сказала Захарова, комментируя ситуацию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон хочет не развязать войну с Ираном, а, напротив, положить ей конец.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
Врачи считают, что психические и психологические заболевания способен вызвать стресс и внезапные беспокойства.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
Наука
Создана карта вызываемых музыкой эмоций
Ученые не исключают, что результаты их исследований могут быть применены как в психологических практиках для пробуждения той или иной эмоции, так и в области развития стриминговых сервисов, которые предлагают слушателям подборки по настроению.
Политика
Американские прокуроры потребовали лишения свободы для Флинна
Федеральная прокуратура США рекомендовала осудить Майкла Флинна, бывшего советника президента Дональда Трампа по безопасности, к шести месяцам лишения свободы, сообщила во вторник The New York Times.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с Nike
Экономика
Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Экономика
Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года
Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.