с чего всё началось

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель". Подобные изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для стран, жители которых освобождены от визовых требований.

Политика Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.

Политика Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.

Кино Начались съемки нового «Бэтмена» Поклонники комиксов DC ликуют, ведь съемки новой экранизации знаменитой франшизы официально начались.

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Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.

Происшествия На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.

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Общество В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

Происшествия В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Авто В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.

Кино Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.