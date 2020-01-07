Политика
РИА НовостиУкраинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель". Подобные изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для стран, жители которых освобождены от визовых требований.
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с чего всё началось
Для ряда жителей Украины с 2021 года ужесточат правила въезда на территорию Европейского союза в соответствии с новыми правилами, сообщает "Обозреватель".Life.ruвчера в 23:53
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Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
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Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
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Ростовчанка Анастасия Костенко узнала пол будущего ребенка
Пара долгое время скрывала пол будущего ребенка, однако в преддверии Рождества решила приоткрыть завесу тайны.
Хоккей
Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ
Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери
Житель Московской области арестован по обвинению в изнасиловании 10-летней дочери, сообщила пресс-служба СК по региону.
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Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов DC ликуют, ведь съемки новой экранизации знаменитой франшизы официально начались.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном
США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
Армия и оружие
CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США на Ближнем Востоке, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Общество
Ученые разгадали секрет да Винчи
Исследователи создали с помощью компьютерной графики 3D объемную модель этой картины, сообщает MIT Technology Review, и обнаружили, что в руке у Христа на расстоянии 25 сантиметров от его тела не стеклянный шар, а полая сфера диаметром 6,8 сантиметров, с толщиной стеклянных стенок всего 1,3 миллиметра.
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый сингл
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Происшествия
На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода
У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.
Экономика
Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита
Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Общество
В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов
Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Армия и оружие
В Ливии заявили, что ЛНА Хафтара не намерена входить в Мисурату
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара не намерена входить в Мисурату.
Авто
В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen
Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Происшествия
В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии
Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом мальчика из США
Торгово-производственная сеть IKEA обязалась выплатить $46 млн семье двухлетнего мальчика из США, которого насмерть придавило комодом её производства, сообщило 6 января агентство Associated Press.