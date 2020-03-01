Политика

ТАССТАССУкраина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан. С 1 марта они смогут выезжать в РФ только при предъявлении заграничного паспорта.
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Об этом напоминает
 сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ) на официальном сайте ведомства.
News.ruвчера в 12:31

Подробнее о событии

Украинцам ужесточили правила въезда в Россию

URA.Ru20:37

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

РИА Новости21:30

Украина изменила правила пересечения границы с Россией

Российская газета21:12

Правила въезда в Россию для украинцев ужесточены

RT на русском22:20

Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

РБК19:09

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Известия17:33

Украина ужесточила правила поездок в Россию

Телеканал 360°16:36
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:30, Ашберн
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