с чего всё началось

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан. С 1 марта они смогут выезжать в РФ только при предъявлении заграничного паспорта.

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

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