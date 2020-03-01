Политика
ТАССУкраина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан. С 1 марта они смогут выезжать в РФ только при предъявлении заграничного паспорта.
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с чего всё началось
Об этом напоминает сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ) на официальном сайте ведомства.News.ruвчера в 12:31
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
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На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
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«Барселона» в официальном «твиттере» объявила заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
Политика
В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным
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Общество
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В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Энергетика
Нафтогаз объяснил снижение добычи нефти на Украине
Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что сокращение добычи газа на Украине происходит из-за нехватки профессионалов в управлении.
Политика
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Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс сообщил, что США ввели запрет на въезд иностранцам, посетившим Иран за последние 14 дней.
Хоккей
«Тампа» Кучерова обыграла «Калгари» в матче НХЛ
Общество
В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Космос
Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе
В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Политика
Путин обсудил коронавирус с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Общество
Белоруссия намерена договариваться с Польшей о реверсе нефти
Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
Энергетика
Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года
В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз.
Технологии
Запатентован испробованный в 2018 году способ заклейки дыры в «Союзе»
Производитель российских космических кораблей "Союз" Ракетно-космическая корпорация "Энергия", в корабле которой в 2018 году была обнаружена просверленная "дырка", запатентовал способ заклейки таких отверстий с помощью салфетки и клея, патент и его описание опубликованы Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Словакии
Партия "Направление - социальная демократия" по итогам подсчета 1,5% голосов получает поддержку 25% избирателей.
Здоровье
На Украине не нашли признаков коронавируса у эвакуированных из Китая
Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из КНР в санаторий в Полтавской области 45 украинцев и 27 иностранцев.
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Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
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Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12
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