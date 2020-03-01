с чего всё началось

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан. С 1 марта они смогут выезжать в РФ только при предъявлении заграничного паспорта.

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Космос У Земли появился второй спутник «Астероид мчится с тем же периодом, что и Земля, не уходя от нее далеко, создает временную орбиту», — заметил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Происшествия Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка Чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил РИА Новости почетный консул России на Огненной земле Юрий Андрущак.

Биатлон Президент СБР Драчев обсудит с руководством IBU дело Логинова Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) и обсудит дело российского биатлониста Александра Логинова.

Политика Путин рассказал, что отказался от предложения использовать двойника Идея использовать двойника для безопасности Президента России Владимира Путина возникала в начале 2000-х годов, однако глава государства от нее отказался.

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.