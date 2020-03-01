Политика

ТАССТАССУкраина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан. С 1 марта они смогут выезжать в РФ только при предъявлении заграничного паспорта.
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Об этом напоминает
 сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ) на официальном сайте ведомства.
News.ruвчера в 12:31

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Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Известия17:33

На Украине вступило в силу постановление о въезде в Россию по загранпаспорту

Газета.Ru18:57

Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

РБК19:09

Украинцам ужесточили правила въезда в Россию

URA.Ru20:37

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

ТАСС16:19

Украина ужесточила правила поездок в Россию

Телеканал 360°16:36

Украина с 1 марта будет выпускать своих граждан в РФ только по загранпаспорту

Интерфаксвчера в 11:58
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:03, Ашберн
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

РИА Новости вчера в 14:06
Футбол

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ

РБК 10:43
Общество

Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены

Специально для "Утра" подробный гороскоп на март 2020 года составил астролог, нумеролог Олег Персидский.
Утро.ru 27 февраля в 03:25
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

BFM.ru 07:22
Космос

У Земли появился второй спутник

«Астероид мчится с тем же периодом, что и Земля, не уходя от нее далеко, создает временную орбиту», — заметил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
Замана 26 февраля в 16:00
Происшествия

Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка

Чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил РИА Новости почетный консул России на Огненной земле Юрий Андрущак.
РИА Новости 19:33
Культура

Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ

Организаторы шоу на НТВ «Маска» объявили состав жюри во время онлайн-трансляции «ВКонтакте».
Live24 вчера в 09:24
Общество

В Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Армении, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Коммерсантъ 20:46
Биатлон

Президент СБР Драчев обсудит с руководством IBU дело Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) и обсудит дело российского биатлониста Александра Логинова.
ФАН 05:20
Общество

Что изменится в российских законах в марте 2020 года

1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.
РБК 16:00
Происшествия

Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
ТАСС 14:34
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Спорт

Лыжник Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Лахти

РБК 09:11
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ вчера в 11:01
Происшествия

Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция.
Российская газета 19:10
Армия и оружие

Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 22

По информации губернатора провинции Хатай Рахми Догана, до 22 человек возросло число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб.
Инфорос 27 февраля в 17:25
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

ТАСС 15:12
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

iReactor 27 февраля в 22:54
Авто

В Citroen придумали электрокар, на котором можно ездить без прав

Представленная новинка классифицируется как квадрицикл, поэтому для управления этим автомобилем не нужно водительское удостоверение.
Tvoe-avto.com вчера в 01:37
Политика

Путин рассказал, что отказался от предложения использовать двойника

Идея использовать двойника для безопасности Президента России Владимира Путина возникала в начале 2000-х годов, однако глава государства от нее отказался.
Татар-информ 27 февраля в 04:22
Общество

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
РИА Новости вчера в 04:54
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 12:37
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru вчера в 08:40
Происшествия

Женщина получила ожоги во время пожара в Благовещенске

С ожогами конечностей и лица пострадавшая доставлена в Амурскую областную клиническую больницу.
ИА Порт Амур 20:22
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru вчера в 18:46
Авто

С конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala

С конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala, которая производилась в Детройте 62 года.
Tvoe-avto.com 10:05
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Экономика

Вексельберг и Троценко создали СП для консолидации малых аэропортов

«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт Холдинг» Романа Троценко и казахского инвестфонда Meridian Capital создали совместное предприятие «АБС» («Аэропорты большой страны»).
РБК вчера в 06:14
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