Политика
ТАССУкраина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан. С 1 марта они смогут выезжать в РФ только при предъявлении заграничного паспорта.
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с чего всё началось
Об этом напоминает сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ) на официальном сайте ведомства.News.ruвчера в 12:31
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Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Общество
Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
Специально для "Утра" подробный гороскоп на март 2020 года составил астролог, нумеролог Олег Персидский.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Космос
У Земли появился второй спутник
«Астероид мчится с тем же периодом, что и Земля, не уходя от нее далеко, создает временную орбиту», — заметил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
Происшествия
Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил РИА Новости почетный консул России на Огненной земле Юрий Андрущак.
Культура
Объявили состав жюри нового шоу «Маска» на НТВ
Организаторы шоу на НТВ «Маска» объявили состав жюри во время онлайн-трансляции «ВКонтакте».
Общество
В Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Армении, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Биатлон
Президент СБР Драчев обсудит с руководством IBU дело Логинова
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) и обсудит дело российского биатлониста Александра Логинова.
Общество
Что изменится в российских законах в марте 2020 года
1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.
Происшествия
Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Происшествия
Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция.
Армия и оружие
Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 22
По информации губернатора провинции Хатай Рахми Догана, до 22 человек возросло число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Авто
В Citroen придумали электрокар, на котором можно ездить без прав
Представленная новинка классифицируется как квадрицикл, поэтому для управления этим автомобилем не нужно водительское удостоверение.
Политика
Путин рассказал, что отказался от предложения использовать двойника
Идея использовать двойника для безопасности Президента России Владимира Путина возникала в начале 2000-х годов, однако глава государства от нее отказался.
Общество
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Происшествия
Женщина получила ожоги во время пожара в Благовещенске
С ожогами конечностей и лица пострадавшая доставлена в Амурскую областную клиническую больницу.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Авто
С конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala
С конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala, которая производилась в Детройте 62 года.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Экономика
Вексельберг и Троценко создали СП для консолидации малых аэропортов
«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт Холдинг» Романа Троценко и казахского инвестфонда Meridian Capital создали совместное предприятие «АБС» («Аэропорты большой страны»).