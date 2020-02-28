Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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На Украине вступил запрет на выезд в Россию по внутренним паспортам

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
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