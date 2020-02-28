Политика
Газета.RuУкраинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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Украина с 1 марта будет выпускать своих граждан в РФ только по загранпаспорту
Интерфакс28 февраля в 11:58
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
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