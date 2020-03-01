Политика
Газета.RuУкраинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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с чего всё началось
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц недовольно практикой пересечение российской границы через неподконтрольные территории.Коммерсантъ02:56
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Политика
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Армия и оружие
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Турецкая армия нанесла новые ракетные удары по военным и мирным жителям сирийского города Аль-Арима, расположенного в провинции Алеппо.
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Авто
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Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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Матч ЦСКА и «Урала» завершился ничьей
Встреча футбольных клубов ЦСКА и «Урал» на московском стадионе завершилась со счетом 1:1, сообщает Газета.ru.
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В конце февраля США провели военные учения, в рамках которых симулировали ядерный удар по России.
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В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Армия и оружие
В Польше начались масштабные учения с участием военных США
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