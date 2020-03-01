Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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с чего всё началось
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц недовольно
 практикой пересечение российской границы через неподконтрольные территории.
Коммерсантъ02:56

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Украина ужесточила для своих граждан правила въезда в Россию

RT на русском04:32

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

Газета.Ru01:25

Граждане Украины с сегодняшнего дня смогут пересекать границу с Россией только при наличии загранпаспорта

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Украинцам ужесточили выезд из страны в Россию

Lenta.ruвчера в 22:35

Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

РБКвчера в 19:09

Правительство Украины ужесточило выезд своих граждан в РФ

ФАНвчера в 17:51

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

ТАССвчера в 16:19
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Политика

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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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RT на русском 06:02
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Валерий Гергиев назвал уникальным орган в «Зарядье»

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Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
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Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
РБК 03:03
Политика

В ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik.
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Политика

США и «Талибан» подписали соглашение о мире

«Принципиального соглашения» об условиях мирного договора США и «Талибан» достигли в начале сентября 2019 года.
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Cyber.sports.ru вчера в 13:49
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В России за последние два дня резко сократились продажи путевок в Турцию, сообщила исполняющая обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова.
Москва 24 28 февраля в 07:33
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Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
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Биатлон

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На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
RT на русском 05:22
Армия и оружие

Турция нанесла новые удары по военным и мирным жителям Сирии в Алеппо

Турецкая армия нанесла новые ракетные удары по военным и мирным жителям сирийского города Аль-Арима, расположенного в провинции Алеппо.
Lenta.ru 28 февраля в 09:51
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Описано состояние Александра Емельяненко перед приездом в Чечню

Тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев описал, в какой форме был Александр Емельяненко перед приездом в Чеченскую республику, где он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым.
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ГОСТ для раритетных автомобилей вступил в силу в России

В России ввели ГОСТ на ретротранспорт личного пользования. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.
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Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.
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Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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Россиянин Александр Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.
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Встреча футбольных клубов ЦСКА и «Урал» на московском стадионе завершилась со счетом 1:1, сообщает Газета.ru.
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Армия и оружие

Военные эксперты объяснили, как Россия защитится от ядерного удара

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Православные отмечают Прощеное воскресенье

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Очевидно, что обновление, которое в скором времени получит широкое распространение, будет одобрено этой категорией пользователей, поскольку оно позволит активировать тёмный режим непосредственно в настройках Play Store.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

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