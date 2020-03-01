с чего всё началось

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.

Общество В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Политика Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».

Политика В ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik.

Общество Россияне стали отказываться от путевок в Турцию В России за последние два дня резко сократились продажи путевок в Турцию, сообщила исполняющая обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова.

Игры Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.

Единоборства Описано состояние Александра Емельяненко перед приездом в Чечню Тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев описал, в какой форме был Александр Емельяненко перед приездом в Чеченскую республику, где он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым.

Общество В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.

Религия Православные отмечают Прощеное воскресенье В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.