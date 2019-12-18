Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. Запрет вступит в силу с 1 марта 2020 года.
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с чего всё началось
"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ", — написал
 премьер-министр Алексей Гончарук в среду в своем телеграм-канале.
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