Политика
Lenta.ruУкраинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. Запрет вступит в силу с 1 марта 2020 года.
Читать в источнике
Оценить809
с чего всё началось
"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ", — написал премьер-министр Алексей Гончарук в среду в своем телеграм-канале.Интерфакс04:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Общество
Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора
Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
В Палате представителей проголосуют по импичменту президента США
18 декабря - в среду - в Палате представителей пройдет голосование по 2-м статьям обвинения в отношении американского лидера Дональда Трампа в рамках импичмента, передает корреспондент The Moscow Post.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
В Боливии прокуратура выдала ордер на арест Эво Моралеса
Прокуратура Боливии в среду, 18 декабря, выдала ордер на арест бывшего президента этой страны Эво Моралеса.
Армия и оружие
Узбекистан купил броневики «Тайфун» взамен подаренных США
Общество
Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Общество
СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово
Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Технологии
В WhatsApp найдена серьёзная уязвимость в групповых чатах
Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Политика
СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Армия и оружие
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы
Общество
Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек
Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Киберспорт
Вот в каких играх вскоре появится трассировка лучей
Для индустрии важнее, чтобы трассировка лучей появлялась в топовых играх AAA-класса.
Здоровье
Госдума расширила федеральный перечень редких заболеваний
Федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из бюджета РФ, будет расширен.
Экономика
В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%
Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины.
Экономика
В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России
В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м).
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Музыка
«Человек Кадырова»: правду о Тимати рассказал Умар Джабраилов
Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.