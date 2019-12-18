с чего всё началось

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. Запрет вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Здоровье Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.

Политика Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Политика В Палате представителей проголосуют по импичменту президента США 18 декабря - в среду - в Палате представителей пройдет голосование по 2-м статьям обвинения в отношении американского лидера Дональда Трампа в рамках импичмента, передает корреспондент The Moscow Post.

Общество Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.

Общество СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.

Энергетика «Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.

Технологии В WhatsApp найдена серьёзная уязвимость в групповых чатах Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.

Кино Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын» Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.