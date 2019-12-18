Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. Запрет вступит в силу с 1 марта 2020 года.
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Эксперт прокомментировал решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам

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Эксперт: Киев принял норму о загранпаспортах для ограничения поездок украинцев в Россию

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Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

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Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

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Коммерсантъ04:56

Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию только по загранпаспорту

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Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
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Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
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Появится ли в России кроссовер Kia XCeed

Относительно кросса XCeed, который показали летом нынешнего года, то выйдет ли он в России, пока точно неизвестно.
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Милнер проведет 200-й матч за «Ливерпуль»

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Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

В полдень в среду был побит температурный рекорд 1956 года - плюс 2,8 градуса.
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Сборная России выступит в новой форме на Евро-2020

Сборная России по футболу выступит на Евро-2020 в новой по дизайну форме, об том сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
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Экономика

ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2020 году составит около 3%

Пенсионный фонд России (ПФР) прогнозирует реальный рост пенсий в 2020 году на уровне порядка 3%. Об этом заявил в среду глава фонда Антон Дроздов в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 09:39
Армия и оружие

Китай получил первый китайский авианосец

Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Lenta.ru вчера в 08:35
Армия и оружие

Главы Генштабов России и США провели переговоры в Берне

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, они обсудили положение дел в Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов во время военной деятельности сторон.
RT на русском 11:12
Хоккей

«Торпедо» проиграло «Барысу» в матче КХЛ

Газета.Ru 13:37
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Кардиолог рассказала об опасностях аномально теплой зимы

В минувшие выходные и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что повышение температуры связано с поступлением очень теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.
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Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru 01:22
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Общество

Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили

Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
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Общество

Верховный суд разрешил взыскивать долги с наследников

Сам предприниматель погиб до того, как с него удалось бы взыскать эти долги и теперь они перейдут на его наследников.
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«Яндекс» назвал главные темы 2019 года

Компания «Яндекс» опубликовала списки тем, которые оказались в центре внимания россиян в уходящем году.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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Политика

В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»

17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Известия 09:49
Общество

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
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Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
ФАН 16 декабря в 21:53
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Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
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Capcom официально убрала Denuvo из ремейка Resident Evil 2

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Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара

Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
Lenta.ru вчера в 04:25
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
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Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
РБК 12:43
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«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление

«Яндекс» представил «Вегу» — большое поисковое обновление.
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Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

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Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под документом о продлении срока действия закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
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