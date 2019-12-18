Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. Запрет вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

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