Политика
Вести.RuУкраина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта
Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс". Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду в одной из соцсетей, это коснется украинских граждан, выезжающих на территорию РФ.
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Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Кино
Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь
После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Следственное управление МВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по 158-й статье Уголовного кодекса («Кража в особо крупном размере») по факту хищения у ФКП «Авангард» 276 т взрывчатых отходов.
Общество
31 декабря в Волгоградской области объявили выходным днем
Волгоградская область присоединилась к регионам, где 31 декабря в этом году будет выходным днем.
Общество
В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
Происшествия
В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного
По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Биатлон
Россиянин Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU
Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четвёртое место.
Общество
Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата
Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Общество
«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
Экономика
На рынке смартфонов назвали главный тренд года
На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Общество
Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора
Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
Армия и оружие
Начальники генштабов России и США встретились в Берне
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов впервые вышли в свет после скандала
Примечательно, что пара впервые вышла в свет после громкого скандала, связанного с картиной "Текст", и слухов о расставании.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Общество
Украина договорилась о реверсе газа с Румынией
Уточняется, что поставщики газа смогут транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.
Здоровье
Новосибирские фельдшеры выйдут на пикет против низких зарплат
Работники "скорой" выразят протест против низкой зарплаты и большой загруженности; фельдшер с высшей категорией получает до 30 тысяч рублей.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского замгубернатора Чулкова
СК возбудил уголовное дело по факту гибели заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.