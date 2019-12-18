Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс". Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду в одной из соцсетей, это коснется украинских граждан, выезжающих на территорию РФ.

Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

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