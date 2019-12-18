Политика

Вести.RuВести.RuУкраина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс". Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду в одной из соцсетей, это коснется украинских граждан, выезжающих на территорию РФ.
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Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию только по загранпаспорту

Интерфакс04:50

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

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Украинцам с марта запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

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В Госдуме оценили введенные Киевом новые правила поездок в Россию

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RT на русском04:48

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Lenta.ru04:45

Украинцы с 1 марта смогут ездить в Россию только по загранпаспорту

ТАСС04:40
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
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В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
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Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
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Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Следственное управление МВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по 158-й статье Уголовного кодекса («Кража в особо крупном размере») по факту хищения у ФКП «Авангард» 276 т взрывчатых отходов.
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31 декабря в Волгоградской области объявили выходным днем

Волгоградская область присоединилась к регионам, где 31 декабря в этом году будет выходным днем.
ИА Городские вести. Волгоград 05:48
Общество

В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:11
Происшествия

Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
Происшествия

В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного

По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
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Россиянин Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четвёртое место.
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Общество

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Газета.Ru 05:42
Общество

«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
РИА Новости 11:27
Экономика

На рынке смартфонов назвали главный тренд года

На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Российская газета 04:28
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Общество

Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
РБК 08:24
Происшествия

По делу попавшей в выгребную яму девочки задержали ее отчима

Интерфакс 07:45
Армия и оружие

Начальники генштабов России и США встретились в Берне

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марком Милли.
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Кристина Асмус и Гарик Харламов впервые вышли в свет после скандала

Примечательно, что пара впервые вышла в свет после громкого скандала, связанного с картиной "Текст", и слухов о расставании.
Комсомольская правда 08:15
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
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Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Общество

Украина договорилась о реверсе газа с Румынией

Уточняется, что поставщики газа смогут транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.
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Работники "скорой" выразят протест против низкой зарплаты и большой загруженности; фельдшер с высшей категорией получает до 30 тысяч рублей.
Сиб.фм 06:20
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
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СК возбудил дело после гибели тамбовского замгубернатора Чулкова

СК возбудил уголовное дело по факту гибели заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 07:12
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