Политика

РБКРБКГражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

С 1 марта 2020 года граждане Украины могут лишиться права пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей младше 16 лет), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Читать в источнике
Комментировать481
с чего всё началось
«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — цитирует дипломата УНИАН
.
RT на русском07:14

Подробнее о событии

Почему Украина хочет запретить поездки в Россию по внутренним паспортам

Rambler News Service11:54

Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Газета.Ru10:36

Украинцам с 1 марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

ТАСС07:39

Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

РБК09:19

Кабмин Украины запретит выезд в Россию по внутренним паспортам

Известия07:57

Киев запретит украинцам въезжать в Россию по внутренним паспортам

РИА Новости09:24

На Украине планируют запретить въезд в Россию по внутреннему паспорту

RT на русском07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Происшествия

Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу

Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 13:30
Происшествия

Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота

Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
РИА Новости 18:01
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05:29
Экономика

Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO

Размещение акций Saudi Aramco на бирже пройдет по верхней границе диапазона — по цене 32 саудовских риала ($8,53) за акцию.
РБК 14:19
Космос

Выявлен масштаб задачи по очистке от космического мусора

Профессор Хью Льюис скажет делегатам на первой Международной орбитальной конференции по поводу загрязненности орбиты, а также что поддержание лишь небольшой популяции спутников на орбите на высоте более 1000 км может привести к новым столкновениям и экспоненциальному росту космического мусора.
AstroNews.ru вчера в 18:16
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК вчера в 05:31
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Политика

Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru 15:49
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru 11:59
Кино

Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
REGNUM 05:26
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия 18:23
Происшествия

Прокурор запросил реальные сроки для трех фигурантов «дела 27 июля»

Прокуратура попросила приговорить фигурантов «дела 27 июля» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к реальным тюремным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста, состоявшейся 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
РБК 18:42
Футбол

Аллегри рассказал, когда вернется к работе

Итальянец отметил, что планирует вернуться к работе летом 2020 года.
ProstoProSport 17:00
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина похвастался шоколадным адвент-календарем

Сразу скажу, что Гарри мне шоколад не предлагает, потому что знает, что я его не люблю😊, — подписал ролик Максим Галкин.
Летидор 07:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk 13:05
Здоровье

Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Известия вчера в 22:08
Политика

Белый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм прокомментировала информацию о том, что председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте американского лидера.
RT на русском 09:55
Энергетика

Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
ТАСС 16:26
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»

RT на русском 11:47
Политика

Медведев предупредил о последствиях протестов

Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Мой Брянск 06:57
Политика

Путин выразил готовность продлить договор СНВ-3 быстро и без условий

Эксперт ФБА «Экономика сегодня» подтверждает: Россия делает все возможное и невозможное, чтобы продлить СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году.
Экономика сегодня 11:39
Политика

Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса

Украинская власть не отказывается от так называемого плана Б — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Известия 09:31
Политика

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Газета.Ru 11:46
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости 10:05
Наука

Солнечные пятна усилили плазменные волны

N+1 вчера в 06:40
Здоровье

В России на 9% снизилась общая заболеваемость детей до 14 лет

Показатель общей заболеваемости детей по впервые выявленным болезням у детей в возрасте до 14 лет снизился на 9% за период с 2009 по 2018 год.
ТАСС 17:39
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил «за измену»

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о романе с партнершей по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт.
Вечерний курьер 14:27
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 07:59
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное