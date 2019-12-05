Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам. Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.
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«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — цитирует дипломата УНИАН
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